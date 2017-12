Onetz.de blickt zurück auf ein Jahr voller spannender Nachrichten, tragischer Ereignisse aber auch freudiger Überraschungen. Zwei Unwetter sorgen in der Oberpfalz für Chaos. Ein beliebter Reisebürobesitzer aus Vohenstrauß stirbt völlig überraschend, ein Eschenbacher verunglückt bei einem Motorradunfall in Tirol. In Sulzbach-Rosenberg suchen Polizisten mit Maschinenpistolen einen bewaffneten Flüchtigen. Aber freilich hält der Monat auch gute Nachrichten bereit - und kuriose. Wir zeigen, was die Oberpfälzer im August beschäftigt hat.