Onetz.de blickt zurück auf das Jahr 2017. Im Dezember: Die Weidener Staatsanwaltschaft soll die Tötungen von DDR-Bürgern am Eisernen Vorhang der Tschechoslowakei aufklären. Ein Großeinsatz der Rettungsdienste sorgt für Aufregung: Ein Bus mit 42 Schülern rutschte in den Straßengraben. In Pfreimd schießen Soldaten auf das Auto eines Mannes. Die Werkstattkette ATU (Auto-Teile-Unger) speckt die zentrale Verwaltung um etwa ein Drittel der Arbeitsplätze ab. Eine Nachricht erschüttert die Oberpfälzer Leichtathletik: Dr. Thomas Spiegelsberger starb im Alter von 54 Jahren.