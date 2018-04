Diese Aktion dürfte in der Geschichte des Tierschutzvereins einmalig sein: Jakob Schmid, 91 Jahre alt und auf den Rollstuhl angewiesen, packt 600 Euro ein und lässt sich im Taxi von Wackersdorf (Kreis Schwandorf) nach Amberg fahren. Das Ziel ist ein Laden für Tiernahrung. Der allein stehende Mann will von einem Mitarbeiter wissen, welches Futter die im Amberger Tierheim lebenden Vierbeiner brauchen könnten. Die Rechnung: 500 Euro. 100 Euro gibt Schmid dem Taxifahrer, der ihn später auch wieder nach Hause bringt.

"Ich habe mal einen Bericht über euer Tierheim im Fernsehen gesehen", sagt der Senior am Freitagabend und lässt wissen, dass er all die Jahre stets für das Schwandorfer Tierheim gespendet habe. Amberg sei jetzt einfach mal an der Reihe gewesen: "Ich bin für die Tiere extra zu euch rauf gefahren. Was ich geben kann, gebe ich immer den Tieren. Die haben ja auch eine Seele."Angekündigt war der Besuch nicht. Umso größer war am Freitag die Überraschung bei Ingrid Mallmann, der Schriftführerin des Tierschutzvereins: "Wir waren überwältigt! Das war eine Freude beim Ausladen der Spenden." Schmid habe vor Ort gesagt, dass "heute alle Tiere einen Löffel Futter mehr bekommen sollen". Obwohl laut Mallmann alle Tiere natürlich immer ausreichend gefüttert werden, wurde Schmids Wunsch in Form einer Extra-Portion erfüllt. Zurück in Wackersdorf, kündigte Schmid am Abend an, es bei seiner Aktion nicht belassen zu wollen: "Wenn ich wieder Geld übrig habe, komme ich wieder nach Amberg."