Von Dagmar WilliamsonAmberg. "Hat's euch denn gefallen?" Mit diesen Worten begrüßte Joseph Vilsmaier sein Publikum nach dem Film. Einstimmig bejahten über 80 Gäste im Kinosaal diese Frage. Ob er den Freistaat nun mit anderen Augen sehe, fragte eine Dame in Tracht. "Nah! Ich hab' meine Heimat schon immer so gesehen und so ist auch der Film entstanden", antwortete der 78-jährige Münchner, der durch Werke wie "Herbstmilch", "Rama dama" und "Stalingrad" berühmt wurde.In den vier Jahren Drehzeit hat Vilsmaier zum ersten Mal den Drachenstich in Furth im Wald erlebt, ebenso das Ochsenrennen in Oberbayern, das zu seinen Lieblingsereignissen zählt. Auch die Oberpfalz ist vertreten: Der Nepal-Himalaya-Park in Wiesent überraschte den gebürtigen Münchner durch die Vielfalt der Pflanzen. Allerdings behauptete er im Gespräch, dass auch die Glashütte Poschinger in der Oberpfalz liegen würde. Dass er aber bei den Dreharbeiten schon in Niederbayern war, hat er wohl verpasst.Aber wen interessieren schon die Grenzen der Bezirke innerhalb des wunderschönen und vielfältigen Bayerns? Außer denen zu den Franken, denn die kommen im Film nämlich gar nicht vor. "Bei 25 Stunden Filmmaterial, das zu einem 90-minütigen Streifen werden soll, muss man sich eben von manchen Szenen trennen", erklärte er. Fotos mit Fans und Autogramme geben seien nicht sein Ding, aber mit einem Trick gelang es Cineplex-Leiter Stephan Götz und Pressesprecherin Manuela Pabst doch, die Wünsche der Besucher zu erfüllen.Joseph Vilsmaier ist für sein rüstiges Alter fast unheimlich jung geblieben. Die Dreharbeiten empfand er als spannend und interessant, vor allem, weil er jetzt seiner Heimat noch näher kommen konnte. Sein Lieblingsort ist aber Rottal, wo er aufwuchs, und sein Zuhause, wo seine Familie ihn jung hält. Allerdings gibt es auch etwas, was ihm an Bayern ganz und gar missfällt und worauf er verzichten könnte - Baustellen: "Nach 14 000 Kilometern Fahrt meiner Kino-Tour habe ich es satt. Die sind ja überall!" Das kann man so stehenlassen, denn er ist wahrscheinlich nicht der einzige Einheimische, der es leid ist, Umleitungen zu durchfahren."Bayern - Sagenhaft" überzeugt überwiegend durch die grandiosen Bilder, die über die Leinwand flimmern. Bescheiden sagte der Regisseur: "Aber das ist nicht das Werk des Vilsmaiers. Da ist das Objekt schon göttlich." Ohne roten Faden und ohne ein klassisches Drehbuch folgt ein flotter Wechsel zu den unterschiedlichen Regierungsbezirken und ihren Reizen, Legenden und Bräuchen. Musikalisch untermalt wird der Film mit den unverkennbaren Klängen von Haindling und dem typischen Humor der Monika Gruber. Auf ein paar wenige Flachwitze hätte Vilsmaier allerdings verzichten können. Und der Film beginnt im Weltall - zu kitschig für einen Preisträger seiner Kategorie. Vilsmaier selbst war überzeugt von dieser, wie er sagte, schrägen Idee, die nicht unerheblich von Monika Gruber geprägt wurde."Bayern - Sagenhaft" ist ein Nischen-Projekt und gleichzeitig eine Liebeserklärung an alles, was unter dem weiß-blauen Himmel des Freistaats liegt. Der übrigens, wie Vilsmaier betonte, nicht zur Finanzierung des Ein-Million-Euro-Films beitrug. "Alles allein finanziert. Manche Journalisten erfinden einfach einen Schmarrn!" Aber was diese schreiben, interessiere ihn sowieso nicht.Das war es dann aber auch schon wieder mit dokumentarischen Heimatfilmen für Joseph Vilsmaier. Ob er mit seinem neuen Projekt "Briefe in die chinesische Vergangenheit" nach einem Roman von Herbert Rosendorfer seine großen Erfolge ergänzen oder wiederholen kann, wird sich im nächsten Jahr zeigen.