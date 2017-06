Julia Pöppl (29) ist nicht nur intelligent und sieht gut

aus, sie gönnt auch anderen den Erfolg. Vor dem Start

der Wahl zur Misses Germany hatte sie sich durchaus Hoffnungen auf den Sieg gemacht. Doch der ging am Samstag in Bremen an eine 28-Jährige aus der Nähe von

Ravensburg. Der Ambergerin blieb Rang sieben.

Im Hotel Dorint Park hatten sich am Samstagabend 16 Frauen im Alter von 19 bis 48 Jahren aus allen Regionen der Republik der Jury präsentiert. Nach den beiden ersten Durchgängen in Abendgarderobe beziehungsweise Bademode ging es für die Top 6 in die entscheidende Runde. Julia Pöppl war als Siebte nicht mit von der Partie: „Knapp vorbei ist auch daneben.“ Da war die Enttäuschung natürlich groß. Doch nach der Show relativierte sich das Ergebnis für die Betriebswirtin aus dem Katharinenviertel: „Ich bin so dankbar und stolz, bei einem Bundesfinale dabei gewesen zu sein.“Vor allem gönnt sie der neuen Misses Germany Yvonne Gaultier, einer verheirateten 28-Jährigen aus Altshausen bei Ravensburg, den Erfolg. „Ich habe so tolle Mädels kennengelernt“ – wie eben die neue Misses Germany oder Cindy Geisler (Misses Hessen), mit der sich Julia Pöppl privat das ganze Wochenende über am besten verstand.Bei der Wahl, an der sich nur Frauen beteiligten, die älter als 26 Jahre, verheiratet oder Mutter sind, war sie dennoch eine Siegerin. Choreograph Torsten Galts habe ihre Auftritte auf dem Laufsteg als die besten bewertet: „Dieses Kompliment hat mich zu Tränen gerührt. Jeder, der mich gut kennt, weiß, dass ich nicht gerade nahe am Wasser gebaut bin.“