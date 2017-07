Der Betonklotz mit Kantenlängen von knapp über vier Metern war im Betonwerk Schurrer in Weiden gegossen und mit einem Schwertransporter angeliefert worden. Dann stand der 160-Tonnen-Kran des Bauunternehmens Engelhard bereit - für den die 40 Tonnen nahezu ein Kinderspiel waren. Eine Betonplatte war in er Baugrube vorbereitet, auf die der Fertigteilschacht aufgesetzt werden sollte, was die Kanalbauer zusammen mit dem Kranführer trotz Millimeterarbeit auch problemlos bewerkstelligten.