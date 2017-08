Minuten später liegt ein sechs Tonnen schweres Rohr dort, wo man kurz zuvor noch Witzchen über des Bauarbeiters liebste Brotzeit, die Leberkässemmel, gemacht hat. Diese Stelle Ambergs wird vermutlich die nächsten 100 Jahre niemand mehr betreten: Sie liegt in der Bayreuther Straße, sechs Meter tief.

Zitate "Wenn wir hier fertig sind, werden fast 600 000 Euro verplant sein und man sieht nichts. Bestenfalls schaut es so aus wie vorher." "Jeder Schritt kostet 2500 Euro. Jeder Zentimeter 25 Euro." "Viele neue Teerdecken entstehen aus einem Abfallprodukt des Kanalbaus." "Der älteste Kanal Ambergs hat 2016 sein 100-Jähriges gefeiert. Vorher lief alles in die Vils."



Bautechniker Markus Zagel vom Tiefbauamt der Stadt.



Fakten



Das Amberger Kanalnetz hat eine Länge von 306 Kilometer. Jeder Abschnitt davon wird mindestens alle zehn Jahre kontrolliert. In den 80er Jahren wurden ausschließlich Mischwassersysteme verlegt. Das heißt, das Regen- und Schmutzwasser in einem Kanal zusammenlaufen. In Neubaugebieten werden mittlerweile beide getrennt abgeleitet.

Die Leiter ist erstaunlich stabil. Mit jedem Tritt tiefer kühlt die Luft ab. "Im Winter ist es dort unten warm", ruft Bauarbeiter Hubert Vogl in die Tiefe. Dort steht sein junger Kollege Enrico Schmalzbauer. "Wir haben hier einen sehr schönen Arbeitsplatz", sagt er, zwischen zwei feuchten Mauern aus dunkelbrauner Erde stehend, und lacht, als ihm der Kollege ein scherzhaftes "Grod hot er no g'schimpft" hinterher schickt. Im Schlund des bereits verlegten und noch jungfräulich sauberen Kanalrohrs ist es stockdunkel. Ein kleines rotes Licht leuchtet in der Mitte. Mit dem Laser wird das tonnenschwere Teil exakt ausgerichtet, eine Wasserwaage würde hier aufgrund der Rundung nicht funktionieren. Die Grube ist etwa 1,50 Meter breit. "Fast schon Luxus", sagt Polier Jan Gorgas und grinst. Platzangst darf in seiner Truppe keiner haben. Seit drei Jahren arbeitet das Team in dieser Besetzung zusammen: Dazu gehören noch Tobias Sperrhacke, Alexj Maslow, Tobias Pröls und Dietmar Fritsche. Wenn von der Kanalsanierung Bayreuther Straße gesprochen wird, dann sind das diese Männer von der Firma Englhard aus Ammerthal, die die Arbeit erledigten. Zuvor waren sie in der Egelseer Straße am Werk. Wenn man die Straße aufgräbt, weiß man zunächst nicht, was auf einen zukommt. "Mal kommen Leitungen zum Vorschein, die nicht eingemessen wurden. Aber das ist unser täglich Brot", sagt Polier Gorgas, selbst seit 24 Jahren am Bau tätig. Seinen Beruf findet er klasse, "immer an der frischen Luft". Trotzdem ist es für Firmen-Chef Hubert Englhard "absolut schwierig", Auszubildende zu finden. Seiner Meinung nach seien die Berufsaussichten in der Baubranche hervorragend. Dass sich mitunter nur noch wenig junge Leute für die Branche begeistern können, sieht er als "gesellschaftliches Problem".Das Manövrieren mit den tonnenschweren Gerätschaften auf der Bayreuther Straße verlangt den Arbeitern höchste Konzentration ab. Ein falscher Knopfdruck, eine Unachtsamkeit könnte den Tod eines Kollegen bedeuten. "Da muss sich einer auf den anderen verlassen können", sagt Gorgas und lobt seine Männer: "So etwas geht nur gemeinsam." Bislang sei alles unfallfrei gelaufen. Als Polier behält er auch das Wetter im Auge. "Wenn das Wasser angeschossen kommt, dann ist es zu spät." Unten bei Enrico Schmalzbauer riecht es nach feuchter Erde. Er kümmert sich um die Verschalung und die Drainage. Die Arbeitsabläufe eines jeden Arbeiters bleiben immer gleich. Durchgewechselt wird nicht. Geduldig wartet Dietmar Fritsche im Bagger sitzend auf seinen Einsatz. Er muss mit Hilfe des 944-Liebherr-Nutzfahrzeuges das nächste Sechs-Tonnen-Teil an seinen Platz manövrieren. Dienstgewicht des Arbeitsgeräts: fast 50 Tonnen. Der Bagger ist für das Grobe zuständig. Ohne ihn könnten 160 Meter Kanalteile keinen Zentimeter bewegt werden. Ihm zur Seite steht der Typ 932, ein kleineres Modell, zuständig für Nacharbeiten, aber immer noch mit einem stolzen Gewicht von 35 Tonnen.Die Bauarbeiten an der Bayreuther Straße sind laut Bautechniker Markus Zagel vom Amberger Tiefbauamt der "letzte Lückenschluss im Entwässerungskonzept für Ammersricht". Durch den Schlund des Betonrohres wird das Ab- und Regenwasser geleitet und landet schließlich in der Kläranlage. Die Größe eines Kanalrohres wird nach Parametern bemessen, die auch vergangene Regenereignisse miteinbeziehen. Durchschnittlich werden einige Kubikmeter Flüssigkeit pro Sekunde durch das Rohr laufen, das auf einer kapilarbrechenden Schicht liegt, einer Gesteinslage, sechs Meter tief in der Bayreuther Straße. Dort, wo die nächsten Jahrzehnte niemand mehr hinkommen wird.___Die Kanalbauarbeiten in der Bayreuther Straße begannen im April. Die Reportage entstand Ende Mai für die Serie "Amberg von unten". Mittlerweile neigt sich die Baustelle ihrem Ende zu. Ende August sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Ein Arbeitsplatz in sechs Metern Tiefe: In der Bayreuther Straße wird der Kanal ausgewechselt. Von links: Hubert Vogl, Polier Jan Gorgas, Alexj Maslow und Enrico Schmalzbauer.