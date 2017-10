Der Frisör, dem tagsüber das Wasser abgestellt wird. Der Weinhändler, der nicht weiß, wie seine Lieferung in den Laden kommen soll. Das Brautkleid, das wieder zurückgeschickt wird, weil der Bote das Geschäft nicht anfahren kann - die Einzelhändler an der Baustelle in der Oberen Nabburger Straße brauchen momentan einen langen Atem.

Bis 11. November Die Arbeiten in der Oberen Nabburger Straße werden ab Samstag, 11. November, unterbrochen, um Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft zu vermeiden, sagte Stadt-Pressesprecherin Susanne Schwab. Die Straße ist ab dann wieder durchgängig befahrbar. Im Bereich des Schanzgäßchens werden die Arbeiten bis Weihnachten fortgeführt. Sobald es die Witterung zulässt, wird 2018 mit Restarbeiten begonnen und die Maßnahme abgeschlossenen. "Je nach dem noch möglichen Fortschritt in 2017 dauert dies etwa zwei bis drei Monate", so Schwab. Während der Kanalarbeiten in der Unteren Nabburger Straße und Paulanergasse ist die Obere Nabburger Straße als Verkehrsachse unverzichtbar. Auch die Bauaktivitäten im Bereich des Bürgerspitals und der Neuen Münze spielen eine Rolle für den Zeitplan. Eine altstadtgerechte Neugestaltung der Oberfläche dürfte daher erst in einigen Jahren erfolgen. (roa)

Den Männern und Frauen, die dort in einem Seitenarm der Fußgängerzone ihre Geschäfte betreiben, geht langsam die Luft aus. Seit Mai ist die Straße gesperrt. Ende Oktober sollten die insgesamt sechs Bauabschnitte abgeschlossen sein. An diesen Termin glaubte in der Oberen Nabburger Straße schon lange niemand mehr. Mit Augen zu und durch wollen sich jetzt vor allem die Einzelhändler nicht mehr abfinden.Sie wenden sich an die Öffentlichkeit, denn: "Unsere Existenzen stehen auf dem Spiel." So formuliert es beispielsweise Erzsebet Linzenbold vom Brautmodengeschäft. Vor ihrem Laden türmten sich über Monate hinweg die Materialien. Teilweise lagerten die Rohre so hoch, dass man ihr Schaufenster nicht mehr sehen konnte. Pakete mit Brautkleidern darin gingen an den Absender zurück, da das Geschäft nicht angefahren werden konnte. Die Hinweisschilder am Bahnhof sind deutlich: Einfahrt gesperrt. Aber auch die Laufkundschaft fehlt mittlerweile völlig. "Diese Baustelle gibt den Geschäften hier den letzten Stoß", prangert Vincenco Curcio von der Pizzeria Piccolo Mondo an. 60 000 Euro Umsatz seien ihm in dieser Saison durch die Lappen gegangen. Auch Irmgard Flierl von Wollgefühl kämpft: "Jetzt ist meine Hauptzeit." Sie sei auf das Wintergeschäft angewiesen. Ihre Kunden, die aus Weiden, Lauf oder Hersbruck stammen, würden nicht mehr kommen. "Bei uns muss der Betrieb laufen, wir sind kein Zehn-Euro-Frisör", sagt Sabine Wilms von der Hairothek. Wenn das Wasser abgesperrt wird, dann hat sie ein Problem. Vor allem, wenn es kurzfristig geschieht, wie Berufskollegin Birgit Lischke von Friseur City bemängelt. "Wenn um 10 Uhr morgens jemand hereinkommt, und sagt, dass ab 15 Uhr das Wasser abgesperrt wird, dann ist das für uns sehr schlecht."Auch die Verkehrsüberwachung steht in der Kritik. In der Oberen Nabburger Straße werden trotz der Belastung durch die Baustelle rigoros Strafzettel ausgestellt. "Ich hab schon 25", sagt Wilms, sogar der Postbote habe schon ein Knöllchen bekommen. Vincenco Curcio sogar eines an einem Sonntag. Ein Kunde der Vinothek bezahlte laut Betreiber Helmut Schwager 35 Euro, da er vor seinem Laden in der Feuerwehranfahrtszone stand. "Er wollte nur eine Kiste Wein holen." Da die Garagen am Haus nicht genutzt werden können, müssen Anwohnerausweise beantragt werden. Doch diese gibt es immer nur für vier Wochen. Und ohnehin stellt das ein Problem dar: "Wo sollten wir parken?" Hinter der Mauer ist ebenfalls ein Baustellen-Lager.Seit Mai herrscht in der gesamten Oberen Nabburger Straße Halteverbot. Obwohl derzeit zwischen Münz- und Schanzgäßchen gearbeitet wird, dürfen die Autos auf dem fertigen Abschnitt immer noch nicht stehenbleiben, Bei allem Ärger: Es gibt Verständnis für die Notwendigkeit der Baumaßnahme. "Aber da fehlt Fingerspitzengefühl", sagt Schwager. Ein weiterer Kritikpunkt: Es herrsche extreme Unordnung. "Ein Saustall", sagt Flierl. Sunnee Hermann, Inhaberin der Tai-Massage, pflichtet ihr bei. Absperrungen würden willkürlich aufgestellt. Gegenüber beobachtet Linzenbold durch ihre Ladenfenster oft Familien mit Kinderwagen, die sich quer durch die Baustelle einen Weg zum Kinderarzt im Haberlochgässchen bahnen, weil sie anders nicht durchkommen. Einige Einzelhändler zeigen Handy-Fotos, mit denen sie verschiedene Situationen dokumentiert haben."Wir müssen den Stammkunden danken", sagt Flierl. "Ohne sie könnte ich zusperren", erklärt Cucio. Nächstes Jahr muss der Kanal in der Unteren Nabburger Straße erneuert werden. Danach wird die Teerdecke gegen Pflaster ausgetauscht. Irgendwo dazwischen steht vielleicht auch die Sanierung und der Teilabbruch des Forum-Gebäudes an: Dort wird Schutt entstehen, der aus der Stadt muss. Die Einzelhändler versuchen durchzuhalten.

Von Andrea MußemannAbzüglich der Bäckereien, Tattoo-Studios und Handy-Shops gibt es in den Seitenarmen der Amberger Fußgängerzone noch so manche Perle zu entdecken: Wolle, Brautkleider, Wein, Rosenkränze, Thai-Massagen, Berufsbekleidung, Apotheke, Antiquitäten, Pizza: Das Angebot in der Oberen Nabburger Straße ist so vielseitig wie ein Kramerladen zu Großmutters Zeiten. Die Baustelle ist ein notwendiges Übel, die Verzögerungen ärgerlich, keine Frage. Das Sterben des Einzelhandels kann aber einer aufhalten: der Kunde.andrea.mussemann@oberpfalzmedien.de

Zu den einzelnen Kritikpunkten der Geschäftsinhaber äußerte sich die Pressestelle der Stadt Amberg wie folgt:

"Die Firma hat noch weitere Materiallager im Stadtbereich. Für den täglichen Baubetrieb ist jedoch auch noch die Lagerung von Baumaterial direkt vor Ort und im Bereich Hinter der Mauer notwendig. Bedingt durch die sehr beengten Baufeld- und Platzverhältnisse war und ist es erforderlich, Baustoffe und Grabenverbauelemente übereinander zu stapeln.""Der Eindruck der Geschäftsinhaber täuscht. Die Baustelle ist ausreichend mit zumeist 5 bis 9 Mann besetzt. Die Täuschung kann daher rühren, dass weiteres Personal wie Maschinisten, Bagger-, Laderführer oder Lkw-Fahrer nicht wahrgenommen wurden, sondern nur die Bauarbeiter, die direkt im Straßenbereich oder in den Leitungsgräben tätig sind. Ferner haben die Arbeiter unter der Woche länger gearbeitet und weit mehr als wöchentlich 40 Stunden abgeleistet. Die Baustelle wurde bereits so optimiert, dass aufgrund der sehr komplexen Arbeiten und beengten Platzverhältnisse keine weitere Beschleunigung möglich war. Durch die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs von Kanälen, Wasserleitung, Gas, Telekommunikation und Elektrizität für jedes einzelne Anwesen entstanden viele Zwangspunkte, auf die individuell reagiert werden musste.""In diesem Bereich gibt es immer noch Baustellenverkehr mit rückwärtsfahrenden Lkw, Baggern, Ladern. Parkende Autos würden die Arbeiten enorm behindern. Die Sicherheit wäre nicht gewährleistet.""Die Verkehrsüberwachung ist bei einem absoluten Halteverbot natürlich angehalten, dafür zu sorgen, dass dieses auch eingehalten wird. Dennoch hat man Kulanz walten lassen, wenn man Jemanden beim Be- und Entladen angetroffen hat. War das Auto aber abgestellt und niemand in der Nähe, blieb nichts anderes übrig, als eine Verwarnung auszusprechen. Dabei war man aber stets offen für ein Gespräch.""Die Baustelle war zu keiner Zeit unordentlich oder unstrukturiert. Man darf auf so einer Linienbaustelle, bei der verschiedene Arbeitsgänge zeitlich und räumlich versetzt durchgeführt werden müssen, nicht davon ausgehen, dass es jeden Abend so aufgeräumt "wie im Wohnzimmer" aussieht. Durch die Wasserhaltung und etwaige Provisorien mussten auch immer wieder Kopflöcher gemacht und Einzelabsperrungen vorgenommen werden. Ferner sah es das zuvor in Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehörde, Polizei und Feuerwehr erstellte Verkehrssicherheitskonzept vor, die Arbeitsbereiche zur Sicherheit abzuschranken oder abzusperren."