Karaoke am Weihnachtsmarkt in Amberg

Das Karaoke am Weihnachtsmarkt hat längst Tradition. "Singt dou a wirklich oina? Wenn ja, dann bleib i dou", hatte sich eine Seniorin vergangenes Jahr an der Bühne vor den Buden erkundigt. Sie blieb, denn es wurde live gesungen - und auch heuer ist das wieder der Fall.