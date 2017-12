Das mit dem Auftreten vor Publikum ist immer so eine Frage der Überwindung. Dann auch noch singen? Für viele ist das unvorstellbar: Beim Karaoke auf dem Weihnachtsmarkt am Mittwochabend trauten sich trotzdem zahlreiche Hobbysänger auf die Bühne.

"Christina Stürmer aus Ursensollen"

Darunter auch der neunjährige Leonhard aus Sulzbach-Rosenberg. Er sang den Kinderliedklassiker "In der Weihnachtsbäckerei". Obwohl er noch nie einen Auftritt hatte, meisterte er seine Aufgabe souverän. "Ich wollte einfach mal loslegen", sagte der Viertklässler, der extra deshalb nach Amberg kam. Immer wieder bei der Veranstaltung der Oberpfalz-Medien ist die Flossenbürgerin Bettina, die jedes Jahr auf der Marktplatz-Bühne steht. Dank ihrer souligen Stimme berührte die 29-Jährige das Publikum auf dem Marktplatz mit "The Rose". "Es ist schön, Menschen mit Musik ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", sagte sie.Gleich zweimal ans Mikro zog es Lena aus Ursensollen, die zunächst "Millionen Lichter" von Christina Stürmer zum Besten gab. Später folgte mit "Feliz Navidad" ein Duett mit der kleinen Schwester. Die Sechstklässlerin wurde von Moderator Andreas Hahn "Christina Stürmer aus Ursensollen" getauft.Wer ebenfalls Lust bekommen hat, kann seine Chance am Mittwoch, 13. Dezember, erneut Nutzen. Auch da bittet Moderator Hahn auf die Bühne.