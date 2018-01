Im Sommer vergangenen Jahres hat die Traditionsgaststätte "Götz Gustl" in der Steinhofgasse geschlossen - jetzt muss die Geschichte um ein trauriges Kapitel erweitert werden. Am vergangenen Freitag, 5. Januar, verstarb Katharina Götz, die gute Seele des Wirtshauses.

86 Jahre wurde die weithin bekannte Gastwirtin alt. Am 20. Juli hätte sie ihren 87. Geburtstag gefeiert. Katharina Götz war eine Gastronomin alter Schule, ihr Leben war das Wirtshaus in der Nähe des Rossmarktes . Das wussten alle zu schätzen, die den "Götz Gustl", sein heimeliges Gastzimmer, die großzügigen Öffnungszeiten und natürlich die Hausmannskost so liebten. Fast sieben Jahrzehnte stand Katharina Götz in der Küche und hinter der Theke. Jeden Tag von frühmorgens bis spät in die Nacht. "Ich möchte nicht ohne sein. Ich hätte es nie aufgegeben, das Wirtshausleben. Mir hat das schon immer gefallen", sagte sie in einem Zeitungsinterview vor fünf Jahren. "Solange es noch geht", wolle sie weitermachen, sagte sie damals. Es ging noch bis zum Frühjahr 2017. Dann aber ließen die Gebrechen des Alters den Fulltime-Job in der Gaststätte nicht mehr zu. Katharina Götz ging ins Seniorenheim, Sohn Karl führte den Betrieb weiter - allerdings nur bis 4. August. An diesem Tag musste Karl Götz nach einem Schwächeanfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Gasthaus, das eine Institution in der Altstadt war, ist seither geschlossen.Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 19. Januar, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Georg statt. Die Urne mit den sterblichen Überresten wird anschließend auf dem Friedhof beigesetzt, der den Vornamen der beliebten Wirtin trägt.