Beim Aufräumen im Keller hat Katharina Kampe sie wiedergefunden, zwei Poesiealben aus ihre Kindheit, voll mit Erinnerungen an einstige Freundinnen und voll mit guten Wünschen und schönen Sprüchen. Zum Beispiel diesen: "Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken. Nur die eine nicht, und sie heißt Vergissmeinnicht." Oder diesen: "Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam bescheiden und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein."

Versuche jeden Tag, deinen liebsten Menschen eine Freude zu bereiten, so bist du selbst immer voller Freude. Poesiealbum-Spruch

Katharina Kampe ist Jahrgang 1930, ihr erstes Poesiealbum bekam sie mit neun Jahren. "Das hat mir meine spätere Firmpatin geschenkt", weiß sie noch ganz genau. Als es bis zum letzten Blatt gefüllt war, kaufte ihre Mutter ihr das zweite. Die beiden Alben sind auch Erinnerungen an eine entbehrungsreiche Zeit während des Zweiten Weltkrieges. "Wir hatten mehr Hunger als alles andere", erinnert sich die Seniorin zurück.Das erste fängt 1939 an, also genau in dem Jahr, in dem der Krieg ausbrach. Viele Freundinnen aus der Schule und aus dem Kinderhort der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) haben sich ins Album eingetragen, auch einige Lehrerinnen und Betreuerinnen im Hort. In schönster Handschrift, allerdings in Sütterlin, und in akkurat aneinandergereihten Buchstaben sind die Einträge verfasst. So findet sich darin auch ein weniger bekanntes Goethe-Zitat: "Blumen sind die schönen Worte und Hieroglyphen der Natur, mit denen sie uns andeutet, wie lieb sie uns hat." Garniert sind die liebevollen Sprüche, Lebensweisheiten und guten Wünsche mit Oblatenbildern, wie die Glanzbilder in Poesiealben bezeichnet werden, aber auch mit Zeichnungen. Auf dem letzten Blatt des ersten Albums ist folgender Spruch zu lesen: "Versuche jeden Tag, deinen liebsten Menschen eine Freude zu bereiten, so bist du selbst immer voller Freude."Im zweiten Album haben sich neben den Freundinnen auch Katharina Kampes Mutter, Großmutter und Tanten verewigt. Nicht alle Blätter sind beschrieben, das Album endet, als die Ambergerin, die in der Herrnstraße groß wurde, schon als Verkäuferin im damaligen Schuhhaus Seegerer arbeitete. Ihr Arbeitskollege war der letzte, der sich eintrug. Das war 1949. Katharina Kampe blättert durch ihre beiden Alben. "Beim Aufräumen im Keller sind sie mir wieder in die Hände gefallen", sagt sie. Wo sie künftig die Erinnerungen an ihre Kindheit aufbewahren wird, weiß sie selbst noch nicht.