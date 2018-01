Regionaldekan Ludwig Gradl führt zurzeit Sondierungsgespräche. Nicht in Berlin, sondern in seiner Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit. Dabei geht es nicht um Politik, aber auch um Wahlen. Statt Bundestag stehen die Pfarrgemeinderatswahlen am Sonntag, 25. Februar, im Fokus, bei denen ebenfalls ein gutes Ergebnis herauskommen soll.

Schwindende Bereitschaft

"Bring etwas ins Rollen"

Hintergrund und Voraussetzungen für die Pfarrgemeinderatswahl 50 Jahre im Auftrag des Herrn



Ein Ergebnis des II. Vatikanischen Konzils (1962-1965) waren die Pfarrgemeinderäte. Das Dekret über das Laienapostolat hat in den Gemeinden beratende Gremien angeregt, die im Bistum Regensburg 1968 eingeführt wurden. Der Pfarrgemeinderat setzt sich aus gewählten, berufenen und amtlichen Mitgliedern zusammen. Zu Letzteren gehören neben dem Pfarrer die weiteren Geistlichen und pastorale Mitarbeiter.



Der Rat hat die Aufgabe, in allen Fragen, die das Gemeindeleben betreffen, beratend oder beschließend mitzuwirken. Dabei sollen die Gewählten laut Vorgabe in besonderer Weise Verantwortung für das Ganze übernehmen: Sie sagen zu pastoralen Themen und Entwicklungen ihre Meinung, führen die vielfältigen Dienste der Einzelnen wie auch der Gruppen zusammen und "entdecken und fördern die verschiedenen Charismen, die bei den Gläubigen vorhanden sind. Ferner fragen sie nach den aktuellen Herausforderungen für die Pfarrgemeinde in der Gesellschaft."



"Das Apostolat der Laien ist Teilnahme an der Heilssendung der Kirche selbst. Dazu werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt." So hat das II. Vatikanische Konzil die Zielsetzung beschrieben. Dabei haben nach seiner Weisung Priester und Laien auf ihre je eigene Weise Anteil am großen Auftrag. "Denn das Apostolat der Laien, das in deren christlicher Berufung selbst seinen Ursprung hat, kann in der Kirche niemals fehlen. Wie spontan und fruchtbar dieses Wirken in der Frühzeit der Kirche war, zeigt klar die Heilige Schrift selbst", befand das Konzil.



Mindestalter 14 und 16 Jahre



Wahlberechtigt sind alle Katholiken, die am 25. Februar das 14. Lebensjahr vollendet und ihren ersten Wohnsitz in der Pfarrei haben. Sie dürfen sich nicht durch einen "formalen Akt" von der Kirche getrennt haben. Das Gleiche gilt für Kandidaten, die allerdings 16 Jahre alt und gefirmt sein müssen. Wegen des erwarteten Vorbildcharakters sollen sie laut Wahlordnung "ein Lebens- und Glaubenszeugnis in Einklang mit der katholischen Lehre und den Grundsätzen der Kirche" führen.



Der Pfarrer kann nur solche vorgeschlagenen Kandidaten ablehnen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen (im Streitfall entscheidet der Bischof oder ein von ihm Beauftragter). Der Pfarrer selbst hat kein Wahlrecht, da der Rat zu seiner Beratung gebildet wird. (ath)

Dafür wirbt Ludwig Gradl. Nicht allein in seiner Heimatgemeinde, sondern im ganzen Dekanat - und er setzt damit auch ein Anliegen von Bischof Rudolf Voderholzer um. Der Regensburger Oberhirte hat sich in einem Grußwort zur Vorbereitung des Urnengangs an die Katholiken im Bistum gewandt. Gradl ließ es auf seinen ersten Pfarrbrief 2018 drucken und ging in seiner Predigt am Dreikönigstag ausführlich auf das Thema ein. Wie der Bischof bat er Gemeindemitglieder, sich für ein Mandat zur Verfügung zu stellen oder geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Dabei ist sich der Regionaldekan nicht zu schade, Klinken zu putzen beziehungsweise ins Spiel gebrachte Leute selber anzusprechen und zur Aufstellung zu bewegen.Dass dies mitunter ein mühsames Geschäft sein kann, beschreibt die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) der Diözese. "Wie in vielen anderen Bereichen auch, ist es gar nicht so leicht, Leute zur Besetzung des Pfarrgemeinderats zu finden: Denn eine schwindende Bereitschaft, Verantwortung und Aufgaben zu übernehmen, zeichnet sich auch im kirchlichen Bereich ab", heißt es in einer Presseinformation. Umso wichtiger sei es für die katholische Jugend, vor allem die Verbände - inklusive BDKJ -, dass sich auch Jugendliche und junge Erwachsene beteiligen - an den Wahlen und als Kandidaten. Um auf den 25. Februar und die Möglichkeit, sich aktiv in der Pfarrei einzubringen, hinzuweisen, gibt es eine eigene Kampagne, die dieses Klientel anspricht.Unter den Mottos "Bau mit", "Misch mit", "Bring etwas ins Rollen" und mehr sind besonders junge Leute aufgefordert, sich für den Pfarrgemeinderat nominieren zu lassen. Und da dies laut Mitteilung trotz allem häufig noch eine Frage des "Trauens" ist, wendet sich die Kampagne zusätzlich an die jeweiligen Pfarreiverantwortlichen: Mit dem Slogan "Beschenken Sie sich selbst: Holen Sie sich die Jugend in den Pfarrgemeinderat" sollen Geistliche und Pfarrgemeinderatssprecher erinnert werden, auch den Nachwuchs für die Besetzung der Posten in den Blick zu nehmen. "Denn für Jugendliche stellt es oft eine hohe Hürde dar, sich selbst für ein solches Amt ins Spiel zu bringen; sie wollen sich den Amtsinhabern nicht aufdrängen", meint KLJB-Diözesanvorstand Tanja Köglmeier. Das Miteinander aller Generationen ist nach ihren Worten "optimale Voraussetzung, um ansprechende Angebote für alle in der Pfarrei zu gestalten".Einer, der sich schon seit vier Jahren dafür einsetzt, ist Patrick Wittmann (27). In seiner Heimatpfarrei St. Martin war er von Kindesbeinen an in der KJG und bei den Ministranten aktiv, hat hier viel Erfahrung gesammelt, die er im Pfarrgemeinderat einbringen will. Aber auch generell möchte er "etwas voranbringen" in St. Martin und stellt sich deshalb schon zum zweiten Mal für die vierjährige Amtsperiode zur Verfügung.