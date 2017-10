Für weihnachtliche Freude hat bereits im Oktober der Zweigverein St. Georg der Katholisch-Deutsche Frauenbund (KDFB) beim Elternabend in der Kindertagesstätte St. Georg gesorgt: Vorsitzende Maria Paulus und Schatzmeisterin Elisabeth Meyer waren nicht mit leeren Händen gekommen. Sie hatten Spielsachen im Wert von 300 Euro im Gepäck, die sie der Leiterin der Einirchtung, Sonja Kaudel, als Spende überließen.

Als die Elternbeiratsvorsitzenden der Kindertagesstätte, Julia Öl, ein Bittschreiben für Spielsachen an den Träger der Einrichtung auf den Postweg brachte, konnte sie nicht ahnen, dass die darin aufgeführten Wünsche der Kinder postwendend in Erfüllung gehen würden. Frauenbundvorsitzende Maria Paulus erfuhr von den Spielsachen-Wünschen der Kinder und erklärte sich in kurzer Absprache mit dem KDFB spontan bereit, für die Übernahme der Anschaffungskosten im Wert von 300 Euro aufzukommen."Die Unterstützung von Erziehungsarbeit ist eines der sozial-karitativen Anliegen des Frauenbunds, so dass wir dem Wunsch der Kinder gerne nachgekommen sind", betonte Paulus. Unter den Wünschen waren ein große Bagger und schnittige Bobbycars. Kaudel und Öl freuten sich über die Spielzeugspende. Dekan Markus Brunner dankte Maria Paulus für das soziale Engagement der Frauen auch innerhalb der Pfarrei.