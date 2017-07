Martin Luther hat am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an das Tor der Wittenberger Schlosskirche genagelt. Die Reformation feiert also ein Jubiläum. Was das bedeutet, erfuhren die Mädchen und Buben aus dem Erlöser-Kindergarten auf altersgerechte Weise.

Amberg . (ads) Mit Brigitte Moser, der Leiterin der Tagesstätte, begab sich der Nachwuchs auf Spurensuche. Bei einer Abendmahlfeier schlüpfte der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Pfarrgemeinde, Johannes Blohm, dafür sogar in ein Luther-Kostüm.Das Programm zur Reformation klingt in einem Sommerfest in der Kindertagesstätte am Sonntag, 16. Juli, um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Erlöserkirche aus. Danach wird auf dem Kindergartengelände groß gefeiert."Es ist sicherlich kein leichtes Unterfangen, unseren Kindern das Zentrale unseres Glaubens leicht verständlich zu vermitteln", ist sich Brigitte Moser bewusst. Sie hatte sich mit ihrem Team ansprechende Aktionen und Spiele einfallen lassen. Die Kinder machten sich wochenlang auf Spurensuche nach dem großen Reformator und erlebten eine fesselnde und aufschlussreiche Zeitreise. Zunächst stand eine intensive Beschäftigung mit dem Leben Luthers und dessen Bestreben zur nötigen Erneuerung des Glaubens der damaligen Zeit an. So gab es eine Bastelaktion, bei der die Kinder ein Holzbrett mit der Figur des Reformators und die Thesentür gestalten durften.Johannes Blohm schlüpfte zu Beginn der Abendmahlfeier in die Rolle Martin Luthers, der sich sehr ärgerlich über seine Professorenkollegen zeigte, die das Abendmahl in beiderlei Gestalt für alle Gläubigen gleichsam, für Kinder wie Erwachsene, ablehnten. Er verwies auf die Bibel, in der stehe, dass Jesus alle, die an ihn glaubten, zum Abendmahl mit Brot und Wein an seinen Tisch geladen habe. "In Brot und Wein empfangen wir Leib und Blut Christi selbst, den Gott aus Liebe zu uns Menschen hingeben hat", sagte Blohm.Seinen Ärger über die Meinung seiner Professorenkollegen begründete der von Blohm dargestellte Martin Luther darin, es bewege ihn zutiefst, dass Kinder zum Mahl mit Jesus geladen seien und dies von den Kirchenoberen verhindert werde.