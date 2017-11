Kinder und Erzieherinnen saßen am Dienstag kurz nach 13 Uhr in der Kita beim Mittagessen, als ein ungewöhnlicher Gast der Einrichtung am Kochkeller einen Besuch abstattete. Ein Fuchs schlich durch den Garten. "Ich hab gleich eine Gänsehaut bekommen", sagte Leiterin Judith Heinl. Der Fuchs rannte mehrmals im Zaun im Außenspielbereich hin und her. Schließlich verschwand nach einer Viertelstunde im Nachbargarten. "Die Kinder waren natürlich völlig aus dem Häuschen, denn wann bekommt man so ein schönes Tier schon zu sehen. Schade dass es so traurig ausging", sagte die Leiterin.

Woher der Fuchs kam, ist ungewiss. Sicher ist, dass er am Nachmittag in der in der Weißenburger Straße sowie der Balan- und der Bismarckstraße gesichtet wurde. Am Mittwochvormittag lag das Tier sichtlich verletzt und am Ende seiner Kräfte in einem Garten an der Sulzbacher Straße und kam nicht mehr raus.