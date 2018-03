Ein Drache entführt ein Mädchen, ein Maulwurf möchte die Hintergründe erfahren und der verhasste Stiefbruder ist der einzige, der überhaupt bemerkt, dass Ariane fehlt. Vanessa Walders Buch "Der Zauberfluch des Elfenkönigs" erzählt die ganze Geschichte.

Ammersricht. (pvlz) "Weiterlesen!", forderten die Erst- bis Drittklässler der Grundschule Ammersricht die Autorin auf. Die gebürtige Heidelbergerin, die viele Jahre in Österreich lebte und nun in Berlin wohnt, las die ersten beiden Kapitel ihres Buchs den Kindern am Freitag vor.Nach Auftritten im Sonderpädagogischen Förderzentrum Sulzbach-Rosenberg, in der Grundschule Königstein und der Jahn-Grundschule Sulzbach-Rosenberg endete ihre einwöchige Tour durch die Region in Ammersricht. Die Vorträge einzelner Buchauszüge gehörten zum Projekt "Lesen verleiht Flügel 2018", das vom Sulzbach-Rosenberger Buchhändler Ralf Volkert organisiert und von der Volksbank-Raiffeisenbank finanziell unterstützt wird."Lesen ist eine Kernkompetenz", sagte Volkert und fügte bei dem Treffen hinzu: "Das Projekt ist eine schöne Möglichkeit, die Schulen zu unterstützen." Die Veranstaltung fand bereits zum elften Mal statt und erreichte in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Neustadt/Waldnaab jedes Jahr etwa 2000 Schüler.Vanessa Walders (40) arbeitet auch an Drehbüchern mit: "Als Autorin bin ich die oberste Instanz, während die Arbeit an einem Drehbuch Teamwork bedeutet. Das ist ein schöner Ausgleich für mich." Walders begann ihre Karriere mit Kurzgeschichten für Erwachsene und veröffentlichte ihr erstes Kinderbuch "Sisters: Dicke Freunde, dünne Haut" 2001. Eine der ersten Fragen der Grundschüler war: "Hast du Harry Potter geschrieben?" Die Antwort war ein Kopfschütteln und diese Aussage: "Kinder sind die ehrlichsten Leser und die besten Kritiker. Deshalb habe ich mich für den Kinderbereich entschieden." Walders Bücher werden in ganz Europa angeboten, dabei ist die "Das wilde Määäh"-Trilogie in Deutschland bisher am häufigsten verkauft worden.Ihr Lieblingsbuch sei immer noch "Fup" von Jim Dodge, das sie als Elfjährige von ihrem Vater geschenkt bekommen hat. Bei ihren eigenen Büchern kann sie sich nicht entscheiden, welches ihr bestes ist: "Ich hoffe immer, dass das, das ich gerade schreibe, mein Bestes wird."