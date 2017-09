Der Kinderschutzbund Amberg-Sulzbach feiert dieser Tage sein 30-jähriges Bestehen und kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Das wird auch entsprechend gefeiert.

Amberg . (ads) Für diesen Samstag, ist die Bevölkerung von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in den Mühlhof eingeladen. Vorsitzende Brigitte Breitfelder äußert sich im Interview zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Einrichtung.Brigitte Breitfelder: Ich begann mit meiner Tätigkeit in Amberg im Jahr 2008 als ehrenamtliche Betreuerin in unserer Kinder-Betreuungsstelle in der Mühlgasse. Nach meiner Wahl in den Vorstand wurde ich nach verschiedenen Positionen vor drei Jahren zur Vorsitzenden gewählt.Vor 30 Jahren herrschte bereits ein gewisser Daseins-Stress bei den jungen Familien, wie wir ihn heute eher noch stärker feststellen. Die Mehrheit der jungen Eltern meistert jedoch die Kindererziehung mit Hingabe und Bravour. Dennoch gab es und gibt es auch heute unübersehbare Fälle, bei denen das Kindeswohl nicht immer sichergestellt war. Hier meine ich nicht nur das körperliche, sondern vor allem auch das seelische oder geistige Wohl der Kinder. Damals gab es schon mal den Klaps auf den Hintern oder das In-der-Ecke-stehen. Ich glaube, darüber wurde früher nicht so viel nachgedacht.Die Gründungsmitglieder waren überzeugt, dass es auf einer niederschwelligen Eskalationsstufe für viele Kinder keine neutrale Hilfsstelle gab.Oberster Zweck und oberste Direktive war und ist die Verwirklichung der im Grundgesetz verankerten Rechte für Kinder und Jugendliche und die Umsetzung des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes.Was wir in der heutigen Zeit verstärkt feststellen, ist die Zunahme von alleinerziehenden Müttern oder auch manchmal Vätern, die ihren Kindern aufgrund persönlicher Lebensumstände oder Armut nur eingeschränkt und vor allem nicht nachhaltig die notwendige, optimale Fürsorge zukommen lassen können. Zudem nimmt die Zahl der alkoholkranken und drogenabhängigen Eltern zu. Depressionen spielen eine große Rolle. Das betroffene Kind hat hier oft keine echte Chance, dem Teufelskreis seines Elternhauses ohne Beeinträchtigung zu entkommen. Auch sind Kinder in Scheidungsfamilien mehr in den Mittelpunkt gerückt, da diese sehr oft besonders traumatisiert sind, auch wenn man ihnen dies nicht gleich ansieht. In unseren Kursen wird oft deutlich, dass sich Kinder fast immer für die Disharmonien der Eltern mitverantwortlich fühlen, sich insgeheim Vorwürfe machen und darunter leiden.Auch das Recht des Kindes, familiäre Beziehungen zu jedem seiner Elternteile und Großeltern zu unterhalten, wird durch uns aktiv unterstützt. Leider wird diesem Recht der Kinder häufig von zerstrittenen Eltern nicht entsprochen, was dann zu sogenannten Umgangs-Entscheidungen der zuständigen Familiengerichte führen kann. Geschulte Umgangsbegleiter kümmern sich hier um das Recht der Kinder. Ferner gibt es Familienpaten, die in enger Zusammenarbeit mit den Jugendämtern direkt in die Familien gehen. Der Kinderschutzbund konnte auch russisch- oder englischsprachige Familienpaten gewinnen. In diesem Jahr haben wir die erste syrische Familienpatin ausgebildetIch hoffe sehr, dass sich unser neues Projekt Elterntreffpunkt zu einem echten Erfolg entwickelt. Wir wollen in unseren Räumen Eltern und natürlich auch Großeltern die Gelegenheit geben, sich im Gespräch zusammenzufinden, sich gegenseitig zu beraten, sich zu helfen oder auch helfen zu lassen. Von Zeit zu Zeit sollen ausgewählte Themen zusammen mit Fachreferenten in lockeren Gesprächsrunden kostenlos stattfinden. Der Treffpunkt soll auch getrennten Eltern die Möglichkeit bieten, die Kinder für ein paar gemeinsame Stunden in die Obhut des getrennt lebenden Partners zu geben.Wünschenswert wäre eine Außenstelle in Sulzbach-Rosenberg. Die Suche nach geeigneten Räumen gestaltet sich ein bisschen schwieriger als gedacht. Ich hoffe aber, dass sich diese Idee realisieren lässt. Ein Wunsch bleibt allerdings: Wenn ich sehe, wie viele Mitglieder der ebenfalls wichtige Tierschutzverein in Amberg hat, werde ich oft etwas neidisch. Unsere Kinder brauchen eine starke Lobby.