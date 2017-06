Gleich zwei Gotteshäuser sind es in Amberg, die der Hl. Dreifaltigkeit geweiht sind: die Dreifaltigkeitskirche und das Kircherl gleichen Namens. Beide standen nun wie das Gasthaus Kummert bei der jüngsten Auflage der Erfolgsreihe "Kirche & Wirtshaus mit Pfiff" im Mittelpunkt.

Bier für Baumann Nach der Führung durch die beiden Sakralbauten ging es ins Wirtshaus Kummert-Bräu. Franz Kummert hob er die Gemeinsamkeiten der Entwicklung der Brauerei und der Pfarrei Dreifaltigkeit hervor. 1927 wurde die Brauerei Kummert gegründet, zu dieser Zeit entstand auch die Dreifaltigkeitskirche. Die Gassenschänke florierte besonders, da sich die Baumann-Arbeiter mit Bier versorgten. "Die Brauerei profitierte von der neuen Pfarrgemeinde, denn die kirchlichen Feiern fanden ihre Fortsetzung von der Tauffeier mit Taufbier bis zur Beerdigung mit Leichtrunk in den Gasträumen der Brauerei", sagte Franz Kummert. Große Renovierungen seien 1950, 1980 und 1995 erfolgt. (ads)

Amberg . (ads) Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen fand sich eine große Schar an Interessierten aus der Region, die sich von den kühlen Gebäuden und dem Biergarten locken ließ. Stadtheimatpflegerin Beate Wolters legte den Schwerpunkt ihrer Führung bei der Dreifaltigkeitskirche eher auf Bau und Ausstattung. Im Kircherl ging sie mehr auf dessen Geschichte ein - was eine spannende Zeitreise in das Mittelalter bescherte.Beate Wolters ging zunächst auf die Vorgeschichte des Dreifaltigkeitsviertels ein, die mit dem Bau des Kircherls verbunden ist: Basis für die Entstehung und das Aufblühen des Stadtteils sei in den 30er-Jahren trotz Weltwirtschaftskrise die Ansiedlung der florierenden Firma Baumann gewesen. Wo ab 1880 das jetzt dicht bebaute Viertel entstanden ist, befanden sich damals vor den Toren der Stadt nur die Leprosenhäuser für Männer und Frauen, eines davon wurde 1440 neben dem Kircherl erbaut, das im Jahre 1514 als St. Trinitas Leprosenkirche realisiert wurde. 1580 wurde laut Wolters auch ein Leprosenfriedhof angelegt, der durch eine Erweiterung zum heutigen Dreifaltigkeitsfriedhof wurde. Nur diese Nutzung der Leprosenkirche als Friedhofsgotteshaus habe die Existenz des Kircherls bei der Reformierung von Amberg durch Kurfürst Ott-Heinrich gesichert. In dieser Zeit erhielt der gotische Chor auch das barocke Langhaus. Während der Calvinisierung wurde die Innenausstattung entfernt. Im Laufe der Zeit erhielt das Gebäude ein stattliches Innenleben mit drei Altarbauten, Kirchengestühl, Bildern, Figuren, Orgel und Kreuzweg, inklusive Beichtgelegenheit. Ein sakrales Kleinod erschloss sich den Gästen beim Blick in die an das Kircherl angebaute Weinzierl'sche Grabkapelle, die im 17. Jahrhundert nach dem Vorbild der Sixtinischen Kapelle gebaut wurde.1923 wurde für die 4500 Gläubigen des östlichen Teils von St. Martin die neue Stadtpfarrei Hl. Dreifaltigkeit geschaffen. Magere Zeiten, bedingt durch die Inflation, forderten allen Beteiligten einen harten Opferwillen ab. Um das große Ziel zu realisieren, musste man sich laut Wolters auf das Wesentliche beschränken. Es entstand ein beinahe schmuckloser, klar gegliederter, stattlicher Bauch. Außen und Innen findet man kaum eine plastische Ausschmückung. Die wenigen Werke sind allerdings Teil des Kirchengebäudes: Ein farbenkräftiger Kreuzweg schmückt mit überlebensgroßen, beeindruckenden Figuren die Seitenwände und der Christus-Korpus ragt weit in das Mittelschiff aus einem Pfeiler. Der Hochaltar ist eine Skulptur mit der übergroßen Darstellung der Dreifaltigkeit von Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, die von einer himmlischen Heerschar umgeben ist, die wie Strahlen aus der Göttlichkeit herausgeht.