Eine farblich umrandete Annonce im Anzeigenteil der Amberger Zeitung sorgte am Wochenende für gewisses Aufsehen: Da war von einer "Investorenausschreibung" für die Bergwirtschaft mit dem Zusatz "Vergabe im Erbbaurecht" die Rede. Was bedeutet das, was steckt dahinter?

Diözese erhebt Veto

Pacht und Erbbau als Basis

Hintergrund Die Gewerbebau ist Ambergs Profi für die Wirtschaftsförderung. Als solcher im doppelten Wortsinn soll sie die Investorensuche für die Bergwirtschaft steuern. Bewerber können laut Kirchenstiftung für die nötige Sanierung und den künftigen Betrieb auch ihre eigenen Vorstellungen einbringen. Wobei es die Einschränkung gibt, dass die Grundstruktur des Gebäudes mit der Hausnummer 3 unter Denkmalschutz steht, also ein Abriss und kompletter Neuaufbau nicht infrage kommt. Aus Stiftungssicht soll am Berg in jedem Fall ein gutes Speise- und Ausflugslokal bleiben, "das zu unserem Wallfahrtsort passt". Auch was den Wirt betrifft, der übrigens gegenwärtig noch einen Pachtvertrag bis Ende Juli 2019 hat, existiert die Idee, dass Herbert Erras diesen Job ruhig weiter machen könnte. Denn "er kocht gut, macht seine Arbeit sauber, hält alles in Ordnung und hat keine Probleme mit der Kirchenverwaltung". (ath)

Klar, der Mariahilfberg ist Ambergs Wahrzeichen, für viele gar ein Heiligtum, das unangetastet bleiben muss. Umso größer ist die Sorge bei jeder Veränderung, die ruchbar wird, wenn sie nicht sofort als Verbesserung zu erkennen ist. Doch, keine Angst, im Grunde geht es auch jetzt um die Zukunft des Mariahilfbergs und seiner beliebten Gastwirtschaft. Wie schon früher berichtet, ist das in seiner Grundsubstanz jahrhundertealte Gebäude dringend sanierungsbedürftig. Das Dach ist an mehreren Stellen undicht, die Fenster und die Heizung sind alt; WC und andere Details sind kaum mehr zeitgemäß, ebenso die energetische Situation. Summa summarum eine lange Liste an nötigen Verbesserungen, die im Prinzip nur mit einer Generalsanierung zu erreichen sind.Dass eine solche teuer wird, weiß die Kirchenstiftung Mariahilfberg seit Jahren. Schließlich hat sie von 2008 bis 2010 die Komplettsanierung des Franziskanerklosters für insgesamt rund 2,7 Millionen Euro gestemmt und danach bis 2014 die Loreto-Kapelle unterhalb der Freitreppe ebenso umfassend renoviert. Beide Projekte mussten ohnehin nacheinander abgeschlossen und finanztechnisch abgewickelt sein, bevor an die nächste große Aufgabe mit dem Gasthaus zu denken gewesen wäre.Doch da gibt es mittlerweile eine Änderung vonseiten des Bistums Regensburg. War die Kirchenstiftung grundsätzlich bereit, auch diese Herausforderung in Eigenregie zu schultern, hat die Diözese inzwischen solchen Vorhaben, die eher auf der weltlichen Seite stehen, einen Riegel vorgeschoben. Heißt konkret: Sie möchte nicht länger, dass sich Kirchenstiftungen an Gasthäusern beteiligen. Tenor laut Stiftung: "Das gehört in Fachhände"; kirchliche Einrichtungen sollten sich künftig mit aller Kraft um kirchenrelevante Belange kümmern - nicht um Wirtschafts- und Gaststättenbetriebe.Für Amberg kam diese Aussage überraschend, unter anderem weil schon eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie samt Architektenwettbewerb und Kür eines Siegers gelaufen waren. Im Grunde fehlte dem Mariahilfberg nur noch die Genehmigung aus Regensburg, die aber aus den genannten Gründen nicht mehr zu erlangen war. Auch Proteste der Kirchenstiftung, der es gar nicht um Zuschüsse, sondern nur um die Erlaubnis ging, hätten daran nichts mehr geändert, weiß die AZ aus gut unterrichteter Quelle. Mehr noch: Die Bischöfliche Finanzkammer und Generalvikar Michael Fuchs, der sich hier eingeschaltet habe, seien "nicht mehr umzustimmen gewesen".Deshalb steht der Mariahilfberg also jetzt da und muss eine andere Lösung für das Projekt Wirtshaus(sanierung) finden. Der nun angedachte Weg war in der AZ-Anzeige skizziert: Die Kirchenstiftung will einen Investor auftun, der diese Aufgabe übernimmt, die im Gegenzug durch die Pachteinnahmen aus der Gastwirtschaft finanziert und im Laufe der Jahre amortisiert wird.Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, soll das Ganze auf Erbpachtbasis laufen, wobei die Annonce die gewünschte "Zielgruppe" beschreibt: "Investoren, die an einem langfristigen Zusammenspiel aus Kirchenverwaltung und Erbbaurechtsnehmer zum erfolgreichen Betrieb einer Gaststätte im Ensemble Wallfahrtskirche und Kloster mit seinen sowohl geistlichen als auch weltlichen Funktionen interessiert sind."