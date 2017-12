Unglaublich. Am Heiligabend, in der Christmette in der Amberger St.-Martin-Kirche, hat ein Diebespaar einer 76-jährigen Kirchgängerin die Handtasche gestohlen.

Das Pärchen, dem anscheinend nichts heilig ist, saß laut Polizeibericht während dem Gottesdienst neben der Geschädigten. Noch bevor die Christmette zu Ende war, standen der amtsbekannte 33-Jährige und seine 28-jährige Begleiterin auf und verließen die Kirche. Hier bemerkte die 76-Jährige, dass ihre Handtasche nicht mehr da war. Sie folgte dem Paar, das aus dem Stadtgebiet kommt, und forderte ihre Tasche zurück. Das gelang nicht. Deshalb bat die 76-jährige Frau bei anderen Gottesdienstbesuchern um Hilfe. Aber erstmal half ihr niemand, wie es im Polizeibericht steht. Letztlich doch ein glückliches Ende: Ein Passant rief die Polizei.Um den Diebstahl abschließend zu klären, bitten die Beamten um weitere Hinweise, da der Vorfall sicherlich von anderen Kirchenbesuchern bemerkt wurde. Hinweise an die Polizeiinspektion Amberg, Telefonnummer 09621/890-320.