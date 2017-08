Klare Sicht in Pleystein, 50 Gäste in Neumarkt

50 Besucher beobachteten das Naturschauspiel in der Fritz-Weithas-Sternwarte Neumarkt. Den Höhepunkt der partiellen Mondfinsternis sahen die Gäste am Montagabend allerdings nicht. Der Mond ging erst um 20.35 Uhr am Osthorizont auf. Dafür konnten sie laut Pressesprecher Benedikt Schnuchel nach der Finsternis den erleuchteten HImmelskörper und die Planeten Jupiter und Saturn beobachten.