Die Frage stellt sich am Klinikum alle zwölf Monate: Wann kommt das erste Baby des Jahres auf die Welt? Doch bevor es darauf eine Antwort gibt, meldet St. Marien einen Rekord.

Nach dem Babyboom im Jahr 2017 mit erstmals mehr als 1500 Geburten begrüßt das Klinikum St. Marien an Neujahr das erste Baby 2018: Helena heißt die junge Dame. Sie erblickt am Montagmorgen um 2.53 Uhr das Licht der Welt. Das Mädchen ist laut Klinikumssprecherin Mariella Kramer 46 Zentimeter groß und 2000 Gramm schwer."Von der Tatsache, dass sie den Grundstein für ein neues Rekordjahr legen könnte, zeigt sich Helena noch sichtlich unbeeindruckt", lässt Kramer wissen und fügt hinzu: "Für sie steht Kuscheln mit Mama Christina stattdessen ganz hoch im Kurs." Beide seien wohlauf, Helena müsse aber noch ein paar Tage auf der Kinder-Intensivstation bleiben, bis sie ihre Körpertemperatur alleine halten kann. Dr. Andrea Schuller, die als Ärztin bei der Entbindung dabei war, Hebamme Sieglinde Weiß-Zinger sowie die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen Silke Stiegler und Monika Roiger kommen noch einmal vorbei, um sich nach dem Wohlbefinden von Mama und Baby zu erkundigen und zu gratulieren.Und noch etwas teilt Mariella Kramer an Neujahr mit: "Das vergangene Jahr war das geburtenstärkste in der Geschichte des Klinikums St. Marien." Zum Jahresende zählte der Kreißsaal 1508 Geburten mit 1555 Babys (Stand 31. Dezember). 2016 waren es im Vergleich 1352 Geburten und 1405 Säuglinge. "Nach dem Kindersegen der ersten drei Quartale zeichnete sich bereits ab, dass wir 2017 die Marke von 1500 Neugeborenen erreichen würden", wird Klinikumsvorstand Manfred Wendl in einer Pressemitteilung zitiert. Die anhaltende Zunahme an Geburten hat laut Professor Anton Scharl, dem Leiter der Frauenklinik, mehrere Gründe: "Ganz besonders hervorzuheben ist die engagierte Arbeit der Hebammen, der Pflege und der ärztlichen Mitarbeiter, die zu der hohen Zufriedenheit unserer Patientinnen führt. Das spricht sich herum."Von Bedeutung sei aber auch, dass der Kinderwunsch bei Paaren wieder gestiegen ist. Zudem biete das Klinikum mit dem gemeinsamen Perinatalzentrum Nordostbayern im Verbund mit der Kliniken Nordoberpfalz AG vor, während und nach der Geburt für Mamas und ihre Babys auch bei Risikoschwangerschaften Sicherheit und Geborgenheit. Das Klinikum reagiere auf die steigenden Patientenzahlen und werde die Summe der Betten insgesamt und auch auf der Entbindungsstation erhöhen.