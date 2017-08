Laut den neuesten Zahlen, auf die das Klinikum in einer Presse-Info verweist, leben in Deutschland mehr als 200 000 Betroffene mit der Diagnose Multiple Sklerose. Jedes Jahr kämen etwa 2500 neue Patienten hinzu. Diese entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems tritt meist im frühen Erwachsenenalter auf. MS ist noch nicht heilbar, "aber sehr wohl behandelbar".

Hilfe finden MS-Patienten bei den niedergelassenen Neurologen in der Region - seit Kurzem gibt es außerdem ein ergänzendes Angebot: Eine MS-Ambulanz am Klinikum St. Marien, die in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den niedergelassenen Fachärzten ins Leben gerufen worden ist. "In den vergangenen Jahren hat sich in der Behandlung der Multiplen Sklerose sehr viel getan", wird Thorsten Heider, Oberarzt der Klinik für Neurologie und Leiter der neuen Ambulanz, zitiert. Die Medikamente würden immer besser und können immer individueller auf den Patienten zugeschnitten werden. Das heiße aber auch, dass die Betroffenen öfter kontrolliert werden müssen. Heider: "Beispielsweise müssen wir uns das Blutbild regelmäßig ansehen, um zu erkennen, ob Nebenwirkungen auftreten." Diese Kontrollen machen größtenteils die niedergelassenen Neurologen, aber: "Wir bieten dieses Monitoring auch in der Ambulanz an. Kommt es zu Nebenwirkungen, stehen wir als schnelle Ansprechpartner zur Verfügung."Bei der neuen MS-Ambulanz handele es sich um eine sogenannte Ermächtigungs-Ambulanz. "Das bedeutet, dass die Patienten nicht direkt zu mir zur Behandlung kommen können", erklärt Heider. Der Weg gehe immer über die niedergelassenen Kollegen, die den Patienten überweisen können. Der Kontakt zur Multiple-Sklerose-Ambulanz kann über das Sekretariat der Klinik für Neurologie hergestellt werden.Unter der Nummer 09621/38-1852 bekommen Betroffene und Angehörige weitere Informationen. Über diese Nummer erfolgt auch die Terminvereinbarung, wenn ein Patient eine Überweisung in die MS-Ambulanz bekommen hat.