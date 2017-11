Welche Fahrzeuge gibt es eigentlich bei der Feuerwehr? Was passiert genau, wenn ein Notruf eingeht? Wie müssen die Schläuche gepflegt werden, damit sie für den nächsten Einsatz auch wieder bereit sind? Das und noch vieles mehr rund um die Feuerwehr hat der Nachwuchs von Klinikums-Personal beim Mitarbeiter-Kindertag erfahren. Ein Programmpunkt war der Besuch der Feuerwehr. Neben einem Vortrag mit vielen Infos rund um die Arbeit der Retter durften die Kinder auch selbst ein paar Sachen ausprobieren und sich ganz genau umschauen.

Und auch im Klinikum ging es praktisch zu: Bei einem Erste-Hilfe-Kurs durften die Kinder und Jugendlichen selbst Pflaster zuschneiden und Verbände anlegen wie die Profis - alles natürlich unter Anleitung. Insgesamt 42 Kinder waren in diesem Jahr dabei. Nach der offiziellen Begrüßung durch Hubert Graf, den Kaufmännischen Direktor des Klinikums, und Reinhard Birner, den Personalratsvorsitzenden, konnte das Programm für die Jungs und Mädels auch schon losgehen: Begleitet von Thilo Wiesent und Reinhard Birner machten sie sich auf zu den verschiedenen Stationen."Wir vom Personalrat haben wie schon in den vergangenen Jahren am schulfreien Buß- und Bettag wieder einen Mitarbeiter-Kinder-Tag organisiert", erklärte Reinhard Birner. "So möchten wir allen Kollegen die Möglichkeit geben, dass sie ihre Kinder bei uns in Betreuung geben können, während sie selbst arbeiten müssen." Graf fügte hinzu: "Wir bedanken uns beim Personalrat für die Vorbereitung und bei unseren Azubis für die gute Unterstützung." Es sei wichtig, dass alle Eltern, die am Buß- und Bettag arbeiten müssen, ihre Kinder in guten Händen wissen, und dass die Kinder dabei auch noch ein abwechslungsreiches Programm geboten bekommen und Spaß haben.