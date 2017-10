Stehende Ovationen sind im Großen Rathaussaal, wo der Stadtrat tagt, eher selten. Am Freitagabend gab es sie trotzdem. Allerdings nicht für einen Politiker, sondern für einen Chefarzt des Klinikums, der mit allen Ehren in den Ruhestand verabschiedet wurde. Über 200 Gäste zollten Prof. Dr. Volker Groß applaudierend Hochachtung für sein Lebenswerk.

Mit viel Beifall wurde auch sein Nachfolger Privatdozent Dr. Marc Dauer samt Familie begrüßt, für den der Festakt gleichzeitig die offizielle Amtseinführung als Chefarzt der Medizinischen Klinik II war. Er sprach offen von einer "besonderen Herausforderung, eine solche Abteilung, die restlos gut organisiert ist und wo das ganze Umfeld passt", zu übernehmen. Der 45-Jährige kommt aus Neuburg an der Donau, wo er seit 2013 bereits an der Spitze der Medizinischen Klinik II des St.-Elisabeth-Krankenhauses stand und einige Jahre den vakanten Chefarztposten der Kardiologie bekleidete. Als Zukunftsfeld in Amberg sah Marc Dauer die weitere Digitalisierung der Medizin an, die nicht nur in der Industrie die Stufe 4.0 erreiche.Die Wertschätzung, die die Besucher schon mit ihrer Anzahl, aber auch mit spontanen Beifallsbekundungen während aller Reden zum Ausdruck brachten, galt sowohl dem Menschen Volker Groß als auch dem Fachmann. Zwei Jahrzehnte lang leitete er die Medizinische Klinik II von St. Marien und war außerdem neun Jahre bis 2014 Vorsitzender des Ethikkomitees. "Unsere Gastroenterologie hat sich unter Ihrer Führung einen hervorragenden Ruf nicht nur in Amberg, sondern weit darüber hinaus erworben", lobte Klinikumsvorstand Manfred Wendl den scheidenden Chefarzt. "Dabei ging es Ihnen aber nicht um den Ruf der Abteilung oder persönliches Ansehen - für Sie stand in erster Linie immer das Wohl unserer Patienten im Vordergrund."Oberbürgermeister Michael Cerny drückte es noch klarer aus, indem er "neben dem fachlichen Spezialisten immer auch den einfühlsamen und mitfühlenden Chefarzt" charakterisierte. Mit Groß verliere St. Marien eine "herausragende Persönlichkeit und einen überregional bekannten Chefarzt"."Medizin, Menschlichkeit, Miteinander: Das Leitbild unseres Klinikums ist auf Sie maßgeschneidert oder vielleicht waren Sie auch Vorbild bei der Wahl dieser drei Punkte", würdigte Cerny den 64-Jährigen, der seine Amtszeit um drei Monate verlängert hat, um keine Lücke entstehen zu lassen bis zur "Dauer-haften" Nachfolge (dieses Wortspiel gebrauchte Geriatrie-Chefarzt Dr. Jens Trögner, der den Neuen vorstellte).Auf Groß' Schaffen blickte sein Kollege Prof. Dr. Andreas Luchner, Leiter der Medizinischen Klinik I, ebenso respektvoll zurück. Er zählte unter anderem rund 60 000 stationäre und Tausende ambulanter Patienten in den vergangenen 20 Jahren auf und sprach von einer Leistungsexplosion, die ohne das Engagement von Volker Groß und seinem ausgebauten "starken Behandlungsteam" nicht zu bewältigen gewesen sei.