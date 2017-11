Ein schwerer Verkehrsunfall oder eine Krebserkrankung - solche und ähnliche Schicksalsschläge, die einen geliebten und nahestehenden Menschen aus dem Leben reißen, erschüttern vor allem Kinder und Jugendliche. Unterstützung und behutsame Begleitung erfahren junge Menschen in solchen Krisensituationen bei der Kinder-Trauergruppe.

Das Gemeinschaftsprojekt des Fördervereins der Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum St. Marien (Flika) und des Hospizvereins ist für seine Arbeit von der Klothilde-Donhauser-Stiftung ausgewählt und mit 2500 Euro bedacht worden."Für Klothilde Donhauser war es eine Herzensangelegenheit, Menschen zu helfen, die durch Alter, Krankheit, materielle oder familiäre Probleme in Not geraten sind", erklärte Tobias Wolf, der Vermögensnachfolge-Experte der Hypo-Vereinsbank. Gemeinsam mit seiner Kollegin Sabine Schulz hatte er das Projekt von Flika und dem Hospizverein ausgewählt. Nun gab es den Scheck.