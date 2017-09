3, 2, 1, Los. Der Startschuss für den siebten und vorerst letzten Freundschaftsmarathon ist gefallen. Vor den knapp 1000 Teilnehmern liegen 42,195 Kilometer von Weiden nach Amberg.

Streckenverlauf, Wechselstationen und Ziel

Nicht alle haben sich für die Gesamtstrecke des klassischen Marathons entschieden. Viele nutzen die Varianten und gehen als Team beim "bike & run" an den Start, laufen den Halbmarathon oder als Mannschaft beim Staffellauf. Wechselstationen für die Staffeln sind am Golfplatz Schwanhof, in Schnaittenbach und Steiningloh.Spannend, spannend: Wer wird wohl als erster die Ziellinie überlaufen? Ist es ein Halbmarathon-, ein Staffel- oder gar ein Marathonläufer? Wer wird in diesem Jahr bei der Siegerehrung um 14 Uhr am Amberger Marktplatz triumphieren? Bei der großen Marathonparty am Amberger Marktplatz findet die sportliche Großveranstaltung ihren Abschluss. Sportler, Zuschauer und Helfer feiern zusammen das "große Finale" des Freundschaftsmarathons. Die Oberpfälzer Band "SaKrisch" unterhält mit traditionellen bayrischen Liedern und fetzigen Rockklassikern. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt.