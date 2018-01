"Menschen verstehen, begleiten, fördern und bilden" - unter diesem Motto arbeitet das Kolping-Bildungswerk in der Diözese Regensburg seit bald 50 Jahren als einer der großen Bildungsträger in Ostbayern. Seit seiner Gründung im Jahr 1970 vergrößerte sich das Kolping-Bildungswerk laut einer Pressemitteilung stetig und beschäftigt mittlerweile rund 400 Mitarbeiter. Die Vorstände Christine Jäger und Karl Forster dankten in einer Feierstunde langjährigen Angestellten "für den guten Zusammenhalt und die fruchtbare Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren". Im Bildungszentrum Amberg-Sulzbach wurden 14 Mitarbeiter für ihre jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Vier Kollegen davon sind sogar schon ein Vierteljahrhundert im Einsatz.