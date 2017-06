Mittlerweile hat’s wohl jeder mitbekommen: Der Jahn, „unser“ Oberpfälzer Profi-Fußballteam, ist in die zweite Liga aufgestiegen. Stark. Ist aber nicht das erste Mal, 2012 klappte das schon einmal. Damals war ich hautnah dabei, beim Feiern. Am Ende saß ich mit Tobias Schweinsteiger in der Kabine und trank ein Bierchen.

"Bessere Duschen als wir"



SSV lässt Ball tanzen

Nach der offiziellen Aufstiegsfeier durften die Regensburger noch in einem Freundschaftskick gegen meine Fußballtruppe der DJK Ensdorf ran. Besser gesagt: Mussten. Denn man sah den Aufsteigern die Strapazen der letzten Nacht noch deutlich an. Schweinsteiger zum Beispiel, der brach nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung völlig kraftlos bei einem harmlosen Zweikampf zusammen. Kapitän André Laurito spielte gar mit Sonnenbrille – erst mit einer silbernen, dann mit einer grünen. Ein sympathischer, spaßiger Auftritt.Komplimente für unseren Verein hatte der Jahn auch im Gepäck, Schweinsteiger gab zu: „Ihr habt einen besseren Rasen als wir. Und bessere Duschen.“ Ja, damals war der SSV noch als Chaos-Verein verschrien. Man denke nur ans alte Stadion an der Prüfeninger Straße. Sicher, ein geschichtsträchtiges Bauwerk, mit ganz besonderem Charme. Mit dem modernen Fußball hatte es aber nichts mehr zu tun. Auf der Gegengerade standen da nur vier Klos – Dixie-Klos.Nach dem Spiel tauschten wir mit den Jahn-Spielern Trikots. Gut: Wir brauchten unsere ja noch, sie gaben uns halt ihre. Stopp! Plötzlich kam der Zeugwart, er wollte die Dressen zurück: „Sind die von der zweiten Mannschaft.“ Letztendlich durften wir sie doch behalten.Zum Fußball an dem Tag. Wenn sie nicht gerade zusammenbrachen, zeigten die Regensburger, warum sie in die zweite Liga aufgestiegen sind. Selcuk Alibaz ließ den Ball mitten im Spiel über Schultern und Brust um seinen Hals tanzen. Wow. Obwohl noch richtig angeschlagen, hätten sie uns abschießen können. Wollten sie aber nicht. Der Jahn ließ uns Kreisliga-Kicker mitspielen. Wir gingen sogar zweimal in Führung. Ein kurzer Zwischenspurt, 6:3 für die Profis. Dann durften wir wieder ran: 4:6, 5:6, 6:6. Ein Blick zu SSV-Trainer Markus Weinzierl, für den es das letzte Spiel mit den Regensburgern war, bevor er in die erste Bundesliga aufbrach. Mit einer Handbewegung deutete er an: Schluss jetzt, das 6:6 reicht.Die Aufstiegstruppe von 2012 musste übrigens ein Jahr später wieder runter in die dritte Liga, abgeschlagen Letzter. Hoffentlich wiederholt der Jahn das in der nächsten Saison nicht. Vom Chaos-Club von vor fünf Jahren ist immerhin nicht mehr viel übrig. Seit 2015 kicken die Regensburger in einer modernen Fußballarena. Dort sind Rasen und Duschen wohl dann doch besser als in Ensdorf.