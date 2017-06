Unternehmen wie Apple, Google und Microsoft versteuern ihre Gewinne lieber in Irland als bei uns, weil sie dort weniger abgeben müssen. Ich finde das nicht in Ordnung. Sie nutzen die Vorteile in Deutschland: Straßen, Strom, qualifizierte Mitarbeiter. Dafür bezahlen wollen sie aber nicht. Weil ich es nicht ändern kann, sind Steuern zu meinem Hobby geworden. Aus Protest suche ich legale Schlupflöcher.

Mietvertrag mit der Oma

Kneipentour als Dienstreise

OTon Wir sind junge Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien. Im „OTon“ werden wir in losen Abständen über das berichten, was uns im Alltag begegnet – was wir gut finden, aber auch, was uns ärgert. Dabei geht es weniger um fundierte Fakten, wie wir sie tagtäglich für unsere Leser aufbereiten, sondern um unsere ganz persönlichen Geschichten, Erlebnisse und Meinungen. Wir wollen zeigen, dass nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Dinge passieren, die uns junge Menschen bewegen.

Für das vergangene Jahr habe ich meine erste richtige Steuererklärung eingereicht. Sie ist gerade anerkannt worden. Ich habe alles angesetzt: Das Smartphone als Arbeitsmittel: 50 Prozent vom Einkaufspreis und gleich noch 20 Prozent vom Mobilfunkvertrag dazu und die Digitalkamera. Ob das fair ist? Erlaubt ist es jedenfalls.Für die Dachgeschosswohnung in Amberg habe ich vor einem Jahr extra mit meiner Oma einen Mietvertrag geschlossen, als ich für drei Monate eine Zweitwohnung gebraucht habe. Dann gibt’s noch Fahrtkosten, Steuerberater, Verpflegungskosten bei Fortbildungen, die Kontoführungsgebühren und auch das Klemmbrett als Arbeitsmittel für fünf Euro. Und zwar aus Prinzip. Es ist schließlich nicht mein Problem, wenn die Steuer-Gesetze so komplex sind, dass sie keiner versteht.Nächstes Jahr hole ich mir vielleicht einen persönlichen Coach oder mache eine Reise-Reportage. Und wenn ich meinen Kumpel in Göttingen besuche, sind wir beide nebenberuflich Unternehmensberater. Wie das genau funktioniert, finde ich noch raus. Und dann gibt es überhaupt keine Grenzen mehr: Dann wird vielleicht bald die Autofahrt zur Dienstreise, die Kneipentour zum Betriebsausflug und das Katerfrühstück zum Arbeitsessen. Das klingt auch viel besser.Besonders lukrativ wäre übrigens die Mitgliedschaft in einer Partei. Wie könnte es auch anders sein, denn sonst wäre das alles wahrscheinlich längst reformiert worden. Ich bekäme die Hälfte meiner Spenden und Mitgliedsbeiträge vom Finanzamt wieder zurück. Und dann gehe ich ein paar Mal zum Bezirks-Spanferkel-Essen oder betrinke mich auf der Weihnachtsfeier und das Geld ist wieder drin. Protest gegen Schlupflöcher!