Viele aus meiner Familie sind ziemliche Griechenland-Fans. Meine Tante macht dort sehr oft Urlaub und bringt gerne was mit: zum Beispiel Olivenöl oder Zitronen.

Und einmal Olivenholz. Das sollte zu einer Haustür werden. Vier Jahre hatte es gelagert, weil es nach dem Schlagen noch lange seine Form verändert. Dann hat ein befreundeter Schreiner eine Tür daraus gebaut. Und das war Grund für ein Fest.Es war heiß, fast stickig. Zuerst haben wir in der Wohnung gefeiert, sind dann aber auf die Straße gegangen und haben mit Wein und einem Gedicht die Tür „getauft“. Mein Vater und ein Bekannter spielten Gitarre.Und dann wollte irgendwie keiner mehr zurück nach oben. Wir besorgten kleine Instrumente: Einer spielte Blues-Harp. Ein anderer schüttelte rhythmisch einen Shaker. Ein Dritter klopfte im Takt gegen seine Bierflasche. Auf dem Tablet-Computer suchten wir neue Texte und Gitarrengriffe.Und plötzlich, als es schon dämmrig wurde, kam ein Nachbar: „Spielt ihr Gitarre?“, fragte er, und ob er sich dazugesellen könne. Er sei zwar Italiener, spiele aber am liebsten spanische Stücke. Die mediterranen Klänge seines Instruments durchzogen die Straße, während der heiße Junitag einer lauen Nacht wich.Leute blieben stehen, staunten und schauten und lauschten der Musik. Viele der Gäste erinnerten sich an Lieder, nahmen ein Instrument zur Hand. Ich spielte ein wenig Blues-Harp und sang ein paar französische Chansons. Wir feierten und genossen das Leben, bis sich die Gesellschaft in der Nacht langsam auflöste. Ein gelungener Abend. Das könnte man ruhig öfter machen. Auch ohne Mitbringsel aus Griechenland.