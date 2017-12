Dreihundert Jahre lang war Amberg als Garnisonsstadt eng mit dem Militär verbunden. Sieben Kasernen und militärische Einrichtungen prägten einst das Bild der Stadt. Amberg lebte von und mit den Soldaten. In ganz Deutschland gibt es Männer - und mittlerweile auch Frauen - die sich gerne an ihre Dienstzeit an der Vils erinnern. Mit dieser Tradition ist es nun bald vorbei.

Der Abzug des Brigadestabes der "Zwölfer" erzeugt allerdings mehr als Wehmut. Ärger bisweilen und vor allem Besorgnis. Kann Amberg neben den vielen anderen offenen Baustellen - vom Bürgerspital bis zum Bahnhof -Bundesverteidigungsminister Ursula von der Leyen hat die Stadt bei ihrer Stippvisite im Sommer eiskalt im Regen stehen lassen."Der Preis muss stimmen", gibt CSU-Fraktionschef Dieter Mußemann die Richtung vor. Es muss ein wirklich guter Preis sein. Denn wie teuer die Revitalisierung der denkmalgeschützten Kasernengebäude kommt, zeigt sich bereits bei der Sanierung der beiden Offiziersheime durch die Stadtbau. Allein dieses Projekt schlägt schon mit fünf Millionen Euro zu Buche.