Es ist ein ungewohnter Anblick: werktags, mittags, und auf der Freifläche neben dem Mariendeck sind viele Parkplätze frei. Das liegt an den ab sofort geltenden Gebühren. Wer ganztags im Klinikum arbeitet, ist mit fünf Euro dabei. Im Monat summieren sich schnell 100 Euro. Doch diese Kosten sind nicht das Thema, auch wenn sich in sozialen Netzwerken teils massiv über sie beschwert wird.

Der Punkt ist ein anderer: Seit Jahren werden in diesem viel zu eng geplanten und gebauten Bereich Parkplätze gefordert. Jetzt entstehen sie, und schon passt es einigen wieder nicht. Das nervt, denn es müsste allen klar sein, dass kein Investor der Stadt einfach mal so ein Parkdeck schenkt und auch noch auf Einnahmen verzichtet.Die Gebühren sind nicht unverschämt. Sie bewegen sich in einem Rahmen, wie er zum Beispiel beim Erlanger Uni-Klinikum üblich ist. Doch dort gibt es eine Schranke, die für eine faire Abrechnung sorgt und Strafzettel überflüssig macht. Wie das in Amberg geregelt sein wird, ist noch nicht bekannt. Weder Stadt noch Betreiber haben sich bisher dazu geäußert. Bleibt zu hoffen, dass es nicht so wird wie beim Bahnhof. Dort kosten fünf Minuten Schwarzparken gut 30 Euro. Das ist ein Grund, sich aufzuregen.