Schnaittenbach. Obwohl St. Vitus Schnaittenbach und St. Margareta Kemnath am Buchberg eine Pfarreiengemeinschaft bilden, wurden zwei separate Pfarrgemeinderäte gewählt - und nicht, wie üblich, ein gemeinsames Gremium. In Schnaittenbach ergab sich bei der konstituierenden Sitzung durch die vielen neuen Pfarrgemeinderäte eine gänzlich neue Situation, die auch eine neue Arbeitsweise mit sich bringt. Stellvertretende Sprecherin für die nächsten vier Jahre ist Luzia Stingl. Das Amt des Sprechers wird bei der Sitzung im Juni besetzt. Pfarrer Josef Irlbacher freute sich über die Bereitschaft vieler Kandidaten, sich zur Wahl zu stellen und bereit zu sein, ein Ehrenamt in der Kirche zu übernehmen.

Dem Gremium gehören Maria Kraus, Anneliese Pilarski, Luzia Stingl, Elisabeth Kraus, Martin Bergmann, Irmgard Meier, Gabriele Meiser, Herbert Götz, Daniel Först, Andrea Klein, Christine Grützner und Sandra Werner an. Berufen wurden Sandra Lindner und Daniela Görlich für die Jugend sowie Annemarie Igl.Besetzt wurden außerdem die Sachausschüsse Liturgie, Jugend, Senioren/Soziales, Ehe und Familie, Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit, Eine-Welt-Mission, Erwachsenenbildung, Veranstaltungen. Als ständiger Vertreter der Kirchenverwaltung gehört Martin Bergmann dem Gremium an. Für den ständigen Ausschuss Pfarreiengemeinschaft sind Daniel Först, Annemarie Igl und Gabriele Meiser die Vertreter.