Er ist 34 Jahre alt und gilt als bester europäischer Interpret der Musik von Elvis Presley. Am Wochenende war der Österreicher Ron Glaser in Amberg, um von hier aus Plätze zu besuchen, an denen sich sein Idol als Soldat der US-Armee einst aufhielt.

Organisator aus Hahnbach

Auch nach Hirschau

Amberg. (hou) Ron Glaser aus St. Pölten kennt jeden der nahezu 1000 Elvis-Songs. In der Oberpfalz war er noch nie. Deswegen interessierte es ihn, wo sich der 1977 gestorbene King of Rock 'n' Roll damals aufhielt. Erst ein Besuch in Grafenwöhr, dann ein Stopp in Hirschau beim Gasthaus Goldenes Lamm und schließlich eine Übernachtung im Amberger Hotel Drahthammer Schlößl. Dort wird Ron Glaser heuer bei zwei Konzerten auftreten. Von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. April, findet zudem die Jahrestagung der Deutschen Elvis Presley Gesellschaft (EPG) statt.Ihr Geschäftsführer Wolfgang Zapke ist ein Hahnbacher. Er hat das Treffen terminiert und dazu ein dreitägiges Programm erarbeitet. Gleich am ersten Abend erfreut Ron Glaser die Mitglieder in der Hotelbar mit einer Dinner-Show. Tags darauf, am 21. April, findet die Jahresversammlung der Gesellschaft statt. Sie geht einher mit einer Lichtbilderrückschau auf das 40-jährige Bestehen der EPG. Am Sonntag, 22. April, begeben sich die Mitglieder auf eine Busfahrt zum Truppenübungsplatz Grafenwöhr und in das Militärmueum der Stadt. Dort steht ein Klavier, auf dem Elvis Presley im Dezember 1958 ein Privatkonzert für die Bediensteten der damals noch existierenden Micky Bar gab. Es war sein einziges in Europa.Auf der Rückfahrt nach Amberg wird in Hirschau Station gemacht. Dort wollen die EPG-Mitglieder den Marktplatz besichtigen, wo Elvis Presley am 5. Februar 1960 mit seinem Jeep stand. Danach gehen sie in das Gasthaus Goldenes Lamm, in dem der Sänger einkehrte und von Fans umringt wurde.Ron Glaser tritt zudem am Samstag, 7. Juli, mit seiner Band The Ridin' Dudes in Grafenwöhr auf und wird auch vom 30. November bis 2. Dezember wieder in Amberg sein. Hier gibt es drei Tage lang eine "Rockin' Christmas", die sowohl im Drahthammer Schlößl als auch im Musikomm gefeiert wird.