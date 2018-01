Alle wollten ihm nur helfen, doch der betrunkene 30-Jährige aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach dankte es ihnen nicht, im Gegenteil: Er beleidigte seine Helfer massiv und schreckte selbst vor einem Kopfstoß nicht zurück.

Es begann damit, dass am frühen Samstagabend ein Fußgänger in der Regensburger Straße den 30-Jährigen entdeckte, der am Boden lag. Der Passant erkannte laut Pressebericht der Polizeiinspektion, dass der offenbar stark betrunkene Nachtschwärmer Probleme hatte, und verständigte Rettungsdienst sowie Polizei. Der 30-Jährige wollte sich jedoch nicht helfen lassen, beleidigte vielmehr die Helfer "mit Worten, die nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung nach sich ziehen". Einem Polizeibeamten versuchte der Betrunkene gar einen Kopfstoß zu versetzen, "was jedoch glücklicherweise nicht gelang". Den 30-Jährigen erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (Angemerkt)