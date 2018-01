Zufriedene und damit auch oft langjährige Mitarbeiter sind für jeden Arbeitgeber eine Auszeichnung. "Die AOK freut sich, ihren Mitarbeitern über Jahrzehnte hinweg sichere Arbeitsplätze bieten zu können", sagte AOK-Direktorin Christa Siegler jetzt bei der Ehrung der Jubilare. 2017 haben vier Mitarbeiter eine Dienstzeit von 25 Jahren vollendet. Siebenmal konnte sogar das 40-jährige Dienstjubiläum gefeiert werden. "Als Direktorin der AOK-Direktion Amberg schätze ich die Sicherheit, mich auf meine kompetenten Mitarbeiter verlassen zu können", so Siegler. Zusammen mit dem Beiratsvorsitzenden Albert Vetterl und dem Personalratsvorsitzenden Thomas Hermann fand die Ehrung in einer kleinen Feierstunde in der AOK in Amberg statt.