Entspannt essen gehen: Wenn der Kunde König sein will, braucht es einen funktionierenden Stab an Bediensteten. Angefangen vom kompetenten Wirt bis zur freundlichen Bedienung trägt das Service-Personal wesentlich zum Wohlfühlfaktor bei. Aber was, wenn niemand mehr andere bedienen will?

Zu wenig Personal

Teller tragen kann ich jedem beibringen. Aber uns geht es um das perfekte Ausfüllen der Gastgeber-Rolle. Systemgastronom Matthias Seliger, Betreiber der L'Osteria

Familie der bessere Wirt?

In der Bockbierzeit wird das Pächterpaar Martina Pilz und Anton Dietrich noch den Kummert-Bräu betreiben. Dann zieht es weg. Es bleibt ein Traditionswirtshaus zurück, das seit 1907 in Familienbesitz ist. Wer möchte sich dort hinter den Tresen stellen? Das Finden eines Nachfolgers ist schwieriger als gedacht. Seit einem Vierteljahr ist Franz Kummert auf der Suche nach einem Pächter. Kummert ist optimistisch: "Es gab schon ein paar Bewerbungen." Allein unterschrieben sei noch nichts. Die. Wer auf dem Online-Portal der Arbeitsagentur nach einem Job in der Branche "Hotel, Gaststätten, Tourismus, Kunst, Kultur, Freizeit" in der Region in und um Amberg sucht, erhält mehr als 200 Treffer.Zuletzt war, das nach 14 Monaten zum 7. Januar zusperrte - und diesen Schritt auch mit der vergeblichen Suche nach Servicekräften begründete: "Es ist uns nicht gelungen ausreichend qualifiziertes Personal zu finden, um den uns selbst gesetzten und dem Anspruch unserer Gäste auf Dauer gerecht werden zu können", teilt Betreiber Arno Dressler nach der Geschäftsaufgabe mit. Das "Qiu" soll künftig von einer Familie betrieben werden. In der L'Osteria in Amberg gibt es seit der Eröffnung vor über einem Jahr dauernd offene Jobs. "Ich würde auf der Stelle eine Bedienung, einen Barkeeper jeweils in Vollzeit und einen stellvertretenden Restaurantleiter anstellen", sagt Matthias Seliger. Der 39-jährige Amberger ist Systemgastronom und betreibt neben Amberg die L'Osteria in Neumarkt und Bayreuth mit insgesamt fast 90 Angestellten. Deshalb weiß er auch, dass Personalknappheit kein städtisches Problem ist."Viele haben keine Lust mehr auf Dienstleistung, keine Lust darauf, sich die Finger schmutzig zu machen. Das betrifft das Handwerk genauso." Die klassische Gastronomie habe Raubbau an sich selbst betrieben und einen schlechten Ruf: lange Arbeitszeiten, schlecht bezahlt, anstrengend. Seliger glaubt: "Würde ich nach Tarif bezahlen, würde ich gar keine Leute finden." Wer in der L'Osteria arbeiten möchte, wird laut Aushang Teil einer "famiglia" und soll einschlägige Erfahrung mitbringen. Ganz wichtig sind auch Deutschkenntnisse und das gewisse Charisma. "Teller tragen kann ich jedem beibringen. Aber uns geht es um das perfekte Ausfüllen der Gastgeber-Rolle." Seliger plädiert für eine Art Meisterbrief für Wirte, um dem gängigen Slogan "Wer nichts wird, wird Wirt" geballte Fachkompetenz entgegenzusetzen.Dass ein Restaurant von Herzblut allein nicht betrieben werden kann, musste Arno Dressler in Amberg erfahren. Der Autohaus-Besitzer aus Neutraubling und Ex-Betreiber des Qiu Asia an den Franzosenäckern übergibt das Lokal voraussichtlich ab Mai an eine noch nicht ausgewählte Familie. "Wir haben einige Interessenten." Bewerbungen gab es aus aller Welt, insbesondere auch nachdem in einer chinesischen Zeitung inseriert wurde. Restaurants, die als Familienbetriebe fungieren, "funktionieren super", weiß der 63-Jährige aus eigener Erfahrung. Er vermietet in Ansbach und Obertraubling Lokale mit 400 und 240 Sitzplätzen: "Familienmitglieder sind nicht von Zeiten abhängig, stundenweise einsetzbar und achten besser auf das eigene Gut." Als das Asia-Restaurant Mitarbeiter gesucht hat, habe er vergeblich auf Bewerbungen gewartet. Zwölf Personen seien beschäftigt gewesen, davon alleine sechs aus Syrien, die erste Erfahrungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt sammeln durften und vor allem durch den Kontakt mit Gästen schon sehr gut die deutsche Sprache lernten. "Aber bis sie soweit waren, hat es gedauert." Und die Kunden erwarten besten Service.Wenn ab 16. Februar der Kummert-Bräu zur Bockbierfestzeit immer freitags und samstags öffnet, dann hofft Brauerei-Chef Franz Kummert bereits einen Pächter-Nachfolger präsentieren zu können. "Ein Neustart ist ab Anfang April angestrebt". Alles andere würde auch nicht in die Geschichte des seit 1903 im Dreifaltigkeitsviertel existierenden Wirtshauses passen.