Von Papier-Unterhosen war die Rede und auch von Rosenkranzgebeten, die in einer offenbar streng religiösen Drogenentzugs-Einrichtung verrichtet werden. Ein Prozess mit eher etwas seltsamen Begleiterscheinungen. Im Mittelpunkt standen Beleidigungen gegen Justizvollzugsbeamte.

Amberg. (hwo) Der Mann ist ein Krimineller. 17 Vorstrafen brachte er mit, als Amtsrichter Christian Frey darüber zu befinden hatte, warum der 29-Jährige anlässlich einer wegen räuberischer Erpressung zu verbüßenden Haft in der Amberger Justizvollzugsanstalt verbal gegenüber zwei Vollzugsbeamten ausrastete. Erst beleidigte er einen Uniformierten mit Worten wie "Schwuchtel". Dann wurde der Tobende in eine Isolationszelle gebracht, wo er, angeblich nur mit einer Papier-Unterhose bekleidet, einige Zeit zubrachte und erneut einem Beamten mit Schmährufen wie "A...loch" und "schwule Sau" sein Missfallen kundtat.Die derart beleidigten Staatsdiener stellten selbst keine Strafanträge. Das aber tat der Anstaltsleiter. Hinzu kam, dass man den Häftling 16 Tage in den Arrest sperrte und ihn danach weitere sieben Tage bis dahin zur Bewährung ausgesetzten "Karzer" verbüßen ließ. Das sollte später im Urteil eine Rolle spielen. Wo ist der damalige Papier-Unterhosen-Träger heute? Zur Heilung seiner Drogensucht hat er sich zu einer Institution begeben, die ihre Wurzeln - wie man hören durfte - in Brasilien hat und den Namen "Hazienda" trägt."Mir gefällt es dort", hörte Richter Frey vom Angeklagten. Der Vorsitzende vernahm aber auch, dass diese Einrichtung offenbar streng religiös orientiert ihre Arbeit verrichtet. Im Klartext: Ausgang nur in Begleitung, Besuch alle vier Wochen, streng regulierter Tagesablauf und nicht selten auch Rosenkranzgebete. Schwer vorstellbar bei einem, der mit seinen 17 Vorahndungen in der Vergangenheit quasi einen Marathonlauf mit etlichen Haft-Hürden durch das Strafgesetzbuch absolviert hatte.Ein volles Jahr muss der 29-Jährige auf der "Hazienda" bleiben. "Durchaus erfolgversprechend" befand der Richter und entschloss sich, statt weiterem Gefängnisaufenthalt eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 15 Euro zu verhängen. Damit entsprach Christian Frey einer Bitte des Verteidigers Tobias Konze (Weiden).Staatsanwalt Wolfgang Doblinger hatte eine Haftstrafe von vier Monaten verlangt. Seine Entscheidung begründete der Vorsitzende unter anderem damit, dass der Mann ja auch schon in der JVA Amberg Konsequenzen zu spüren bekommen habe.