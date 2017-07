Vor das Amtsgericht wurde ein Mann geführt, der seit sage und schreibe 23 Jahren im Gefängnis sitzt. Der als Mörder verurteilte 54-Jährige hätte sich wegen Beleidigung verantworten müssen. Doch noch bevor es losging, schrie er so laut, dass sich nicht nur die Türen des Sitzungssaales öffneten.

Amberg. (hwo) Die Hintergründe der langen Haftzeit wurde nicht näher erörtert. Fest stand nur: Da wurde einer gefesselt vorgeführt, der seit 1994 wegen Mordes an seiner Ehefrau im Knast zubringt. Das Verbrechen geschah seinerzeit in Oberbayern, danach saß der heute 54-Jährige längere Zeit in Straubing. Jetzt hat er seinen Wohnsitz, wenn man so will, hinter den dicken Mauern der Justizvollzugsanstalt an der Werner-von-Siemens-Straße. Noch immer mit dem Vermerk "Lebenslänglich" auf seiner Strafakte und bisher wohl ohne Aussicht auf Entlassung.Schon in Straubing hatte der Mann damit begonnen, dann und wann Briefe mit beleidigendem Inhalt zu schreiben. Das tat er später auch in Amberg. Er verfasste ein Schreiben an den bayerischen Justizminister Winfried Bausback und goss darin einen Kübel mit unflätigen Bemerkungen über eine leitende Beamtin der Amberger Justizvollzugsanstalt aus.Der Minister ließ den Brief mit beleidigendem Inhalt nach Amberg weiterleiten, und in der hiesigen JVA wurde er zum Gegenstand einer Besprechung von Führungskräften. Danach wanderte das Pamphlet über eine Abteilungsleiterin zur Staatsanwaltschaft. Von ihr wiederum wurde die Polizei mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. Daraus resultierte schließlich eine Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung, die nun, abermals auf staatsanwaltschaftliches Betreiben hin, als Anklage zur mündlichen Verhandlung bei Amtsrichterin Kathrin Rieger landete.Noch bevor es richtig losging im Sitzungssaal, begann der Mann wie von Sinnen zu schreien. So laut, dass sich Türen öffneten und Gerichtspersonal auf den Gängen nach dem Rechten sah. Der Grund des fast schon ohrenbetäubenden Gebrülls war, dass der verurteilte Mörder nach ordentlicher Behandlung hinter Gittern verlangte und das ihm angeblich widerfahrene Ungemach nun endlich vor kompetenten Gesprächspartnern zu schildern gedachte.Doch so weit kam es nicht. Sein Pflichtverteidiger Jörg Jendricke hatte nämlich herausgefunden, dass es dem ganzen Verfahren an einem rechtswirksamen Strafantrag seitens der Anstaltsleitung mangelte. Diesen Antrag hätten der Gefängnischef oder seine Stellvertreterin stellen müssen. Doch er kam, wie erwähnt, von einer Abteilungsleiterin. Das freilich genügte nicht. Weil nun eben die Vorschriften so sind. Womit sich der Mann den Kummer über seine angeblich schlechte Behandlung im Knast weder von der Seele reden noch schreien konnte. Die im Einklang von Staatsanwalt Jan Prokoph, Verteidiger Jendricke und Richterin Rieger zustande kommende Verfahrenseinstellung passte ihm anfangs zwar nicht in den Kram, dann aber stimmte er zu und ließ sich zurück in die Zelle führen.Zurück blieb die Frage: Zu was hätte man einen, der schon seit 23 Jahren sitzt, verurteilen können? Ein paar Wochen wegen Bedrohung und Beleidigung wären da wohl so gut wie nicht ins Gewicht gefallen. Akten zu also und die Befürchtung: Er könnte wieder einen Brief schreiben.