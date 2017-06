Amberg ist stolz auf seinen Berg. Nicht nur, wenn er, wie Anfang Juli wieder, eine Woche lang Ziel Hunderter Wallfahrer ist. Doch bevor die Ersten von ihnen ankommen, ist er weg. Verschwunden. Und klammheimlich durch einen Bach ersetzt. Als wäre die Vils ein dürres Rinnsal und kein, auch geschichtlich, interessanter Fluss.

Schwarz auf Gelb steht es zu lesen auf dem Ortsschild von Deinsdorf: Das Örtchen gehört zur Gemeinde Weigendorf. Im Kreis Ambach-Sulzbach. Die Herzogstadt darf ihren Bach gern behalten. Aber Amberg einen solchen unterzujubeln, und ihm dabei seinen Berg, das weithin sichtbare Wahrzeichen, zu nehmen, das ist nun wirklich der Gipfel. Und stutzt die stolze Vilsstadt auch sonst ordentlich zurecht, wie ein Blick auf Wikipedia zeigt: Ambach ist hier nämlich wahlweise ein Pfarrdorf (Gemeinde Ehekirchen/Landkreis Neuburg-Schrobenhausen), ein Kirchdorf (Gemeinde Münsing/Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) oder gar eine Einöde (Markt Isen/Landkreis Erding).Lassen wir doch bitte die Kirche im Dorf. Also in Weigendorf. Und dafür den Berg in Amberg. Da, wo er hingehört. Und wenn der Landkreis eine Partnerschaft mit einem der sicherlich liebreizenden Ambachs knüpfen will, soll er das gerne tun. Zwischen Argyll & Bute und Maintenon wäre sicher noch ein Plätzchen frei dafür.