Als der Bub mit seiner Beute den Verbrauchermarkt an der Fuggerstraße verlassen wollte, schlug laut Auskunft der Polizei die Sicherungsanlage an. Daraufhin baten Angestellte des Marktes den jungen in das Sicherheitsbüro, wo diverse entwendete Artikel aus seinen Hosen- und Jackentaschen zum Vorschein kamen.Insgesamt nahm der 14-Jährige mehrere Packungen Tabak und entsprechend benötigte Utensilien im Wert von 30 Euro mit. Als ihn die herbeigerufenen Polizeibeamten nach seinen Personalien fragten, machte er falsche Angaben, "so dass die Richtigkeit der Identität letztendlich durch die Polizei geklärt werden musste", heißt es im Bericht der Behörde. Den Jungen erwartet eine Anzeige wegen Diebstahls und falscher Namensangabe.