Eines wird schnell klar: Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm lacht gern. Auf der Straße vor der AZ, wo eine Passantin auf ihn zueilt und ihm herzlich die Hand drückt, weil sie sich freut, den prominenten Geistlichen mal in natura zu treffen. Aber auch, als er die neugierigen Journalisten mit ihren eigenen Waffen schlägt.

Ob er denn Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, der ursprünglich am Dienstag zum Empfang der Landessynode beim Evangelischen Arbeitskreis der CSU nach Amberg kommen sollte, etwas zum Thema Glyphosat geflüstert hätte, hatte die Frage gelautet. Schon, sagt der Landesbischof: "Das hätte ich ihm dann aber ins Ohr geflüstert und nicht in der Amberger Zeitung veröffentlicht."Gefreut hat sich Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm über den Empfang der Landessynode in der Region: "So herzlich und gastfreundlich, einfach überwältigend." Von den "Mittagsbegegnungen" hat ihn besonders die im Siemens-Werk beeindruckt, weil dort die zunehmende Digitalisierung zu einem Zuwachs an Arbeitsplätzen geführt habe: "Das zeigt, dass man dieses Thema nicht nur defensiv angehen muss." Und weil ihm dort von 37 000 prämierten Mitarbeitervorschlägen im letzten Jahr berichtet wurde. Eine solche Teamarbeit sei auch Vorbild für die Kirche.