Der Briefmarkenverein Amberg hat ganz schön viel vor: Am 15. April 2018 richtet er den 70. Landesverbandstag der bayerischen Philatelisten aus. Schon am Samstag, 2. Dezember, ist der Verein wieder in der Stadt aktiv. Im Vorraum des großen Rathaussaales bieten Mitglieder noch einmal die Sonderbriefmarke Bürgerspitalstiftung zugunsten der Stiftung zum Verkauf an. Zum Jubiläum "700 Jahre Bürgerspitalstiftung" und zum Altstadtfest hatte der Verein Sonderstempel anfertigen lassen und bei der Post eingereicht. Die Kosten von 500 Euro pro Stempel hat der Verein getragen. Sieben Mitglieder wurden für langjährige Treue geehrt: Adolf Weiß und Herbert Demleitner sind 55 Jahre dabei. Es folgen: Marianne Jureczek (40), Hans Demleitner und Wolfgang Grasser (25), Reinhold Wurm und Josef Rupprecht (20) sowie Otto Mai (15). Lob gab es für Jugendgruppenleiter Klaus Schmien, der beim Kinderfest am Landesgartenschaugelände 12 000 Briefmarken an die Kinder verteilte.