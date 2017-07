Die Landkreisfeuerwehr hat eine neue Führungsspitze: Landrat Richard Reisinger hat Hubert Blödt (Haselmühl), Peter Deiml (Degelsdorf), Christof Strobl (Vilseck) und Martin Schmidt (Seugast) für die kommenden sechs Jahre als Kreisbrandinspektoren bestätigt.

Auch die Posten der Kreisbrandmeister wurden neu verteilt: So wurden Rudi Kummert (Ursensollen), Roland Kolbeck (Ebermannsdorf), Dominik Ernst (Wolfsbach), Helmut Braun (Adertshausen), Alexander Graf (Ursensollen), Jürgen Ehrnsberger (Schmidmühlen), Armin Daubenmerkl (Freudenberg), Christian Meyer (Steinling), Helmut Neidel (Niederricht), Hans Sperber (Achtel), Michael Iberer (Hahnbach), Jürgen Schloß (Rosenberg) und Marco Weiß (Schnaittenbach) zu Kreisbrandmeistern bestellt. Feuerwehrarzt ist auch künftig Michael Körber aus Poppenricht."Ich stehe voll hinter dieser Führungsmannschaft und wir sind in den kommenden Jahren als Team unterwegs", bekräftigte der Landkreischef seine Unterstützung. Kreisbrandrat Fredi Weiß bedankte sich bei allen Führungskräften für die Bereitschaft, künftig in ihren jeweiligen Bereichen Verantwortung zu übernehmen, und zeigte sich überzeugt, dass die Feuerwehren im Landkreis Amberg-Sulzbach gemeinsam die Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft meistern werden.