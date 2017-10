Bahnpendler, die am Montagmorgen von Schwandorf oder Amberg aus Richtung Nürnberg unterwegs waren, brauchten einen langen Atem. Der Zugverkehr musste eingestellt werden, nachdem kurz vor 7.45 Uhr ein Lastwagen an einem Bahnübergang in Hartmannshof (Kreis Nürnberger Land) gegen die Oberleitung gefahren war.



Der Unfall ereignete sich an der Hunaser Straße, sie führt zu einem Schotterwerk. Der Lastwagenfahrer hatte laut Polizei in dem Betrieb ein Gipsgemisch abgeladen und anschließend vergessen, die Ladefläche wieder herunterzufahren. Die aufgestellte Ladefläche verfing sich dann in der Oberleitung, die 15.000 Volt führte.Nach Angaben der Feuerwehr geriet am Lkw eine Plane in Brand. Ein Reifen unter dem Führerhaus platzte durch den Stromschlag und fing an zu schmoren. Der Lastwagen habe den Gefahrenbereich auf den Gleisen noch verlassen können, teilte die Feuerwehr Hartmannshof mit. "Durch das rasche Eingreifen der Ersthelfer konnte der Brand gelöscht werden."Beamte der Polizeiinspektion Hersbruck und der Bundespolizei ermittelten vor Ort. Der Bahnverkehr zwischen der Oberpfalz und der Frankenmetropole war für etwa zwei Stunden gestört. Um 9 Uhr wurde die Bahnlinie Richtung Amberg wieder freigegeben. Um 9.50 Uhr war dann auch die Gegenrichtung wieder befahrbar. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro an der Oberleitung und etwa 1000 Euro am Lastwagen.