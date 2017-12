Auf der Staatsstraße 2238 bei Immenstetten (Gemeinde Freudenberg) hat sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Lastwagen-Gespann, das von Richtung Hirschau kommend nach Amberg unterwegs war, rammte an der Einmündung zum Industriegebiet Nord ein Auto.



Der 27 Jahre alte Autofahrer aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab erlitt laut Polizei mittelschwere Verletzungen und musste vom Roten Kreuz in das Amberger Klinikum eingeliefert werden. Offenbar wollte der Lastwagenfahrer - ein 41-Jähriger aus dem Vogtland (Sachsen) - gegen 7 Uhr nach links auf die Kreisstraße AS 30 Richtung Raigering und Industriegebiet einbiegen. Dabei übersah der Fahrer wohl den Wagen, der auf der Staatsstraße von Amberg kommend Richtung Hirschau unterwegs war.Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Roten Kreuz auch die Feuerwehren aus Immenstetten, Aschach, Raigering und Steiningloh. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Sattelzugmaschine wurde vorne links demoliert. Schaden hier: rund 4000 Euro. Die Feuerwehr leitete den Verkehr über die Ortsdurchfahrt Immenstetten um.