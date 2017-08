Zur vierten Laurentius-Messe hat der Club der Amberger Köche eingeladen, um den Schutzpatron zu feiern. Vorsitzende Michaela Fröhler hieß dazu auch Bürgermeister Martin Preuß (links) und die Zweigvereine der Köche aus Nürnberg, Coburg und Bayreuth willkommen. Sie freute sich, dass neben vielen Mitgliedern auch einige Gründungsmitglieder der Vereinigung gekommen waren. Mit seinen Gästen zog der Club vom Maxplatz durch die Vilsstraße zur Schulkirche. Pfarrer Ludwig Gradl erwartete die Köche mit Fahnen am Hauptportal und zog mit ihnen in die Kirche ein. In die Gestaltung des Gottesdienstes waren auch Mitglieder des Clubs eingebunden. Anschließend luden die Gastgeber zu einem Grillfest ein. Gemütlich und mit deftigen Grillspezialitäten klang der Abend schließlich aus. Bild: exb