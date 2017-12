Die Firma Dimac ist ein Mittler zwischen Sponsoren und Institutionen: Die Lebenshilfe hatte sich hoffnungsvoll mit zwei Wünschen an sie gerichtet. Für zwei Außenklassen der Rupert-Egenberger-Schule wurden dringend Therapie- sowie Spielmaterialien benötigt.

"Durch die Kostenträger sind solche Bedarfe in der Regel nicht zu decken", erzählt Theresa Ehbauer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Umso mehr freuen sich die Schüler jetzt über ihr neues Material im Wert von 3500 Euro. Bei einer Übergabe wurde alles vorgeführt.Die Schüler hatten für den Termin ein Lied einstudiert. Stephan Guttenberger, Geschäftsführer der Stegu-Druckcenter GmbH aus Amberg, war gekommen, um zu sehen, was durch die Spendenaktion erreicht werden konnte: "Es freut mich sehr, dass ich heute einen kleinen Beitrag zur Erfüllung von langgehegten Wünschen leisten durfte." Therapeuten-Leiterin Birgit Wittmann war es zudem wichtig, den Anwesenden den Effekt der Neuanschaffungen zu erläutern.So gab es beispielsweise ein Hochrad und ein Balance-Brett zu sehen, mit dem Koordination und Gleichgewichtssinn trainiert werden. Außerdem wurden ein Lagerungs-Keil, eine Rotations-Lagerung sowie ein Therapie-Rollbrett angeschafft. An der Aktion waren außer Stegu laut einer Pressemitteilung der Lebenshilfe noch weitere Firmen beteiligt.